梅赛德斯赢得2019年F1世界冠军开销超过3.33亿英镑

随着F1将在2021年迎来全新的预算帽新时代，这一数字也预示着德国制造上将不得不进行重组工作。

根据国际汽联的新财政规定，明年车队的预算上限为1.45亿美元，相当于约1.08亿英镑。尽管有许多项目不属于预算帽的范畴，例如车手薪资、高层管理者工资和营销成本等等，但这一数字与目前相比仍有巨大差距。

同时这笔数字只包含了梅赛德斯布莱克利基地的运营成本。在账目中，位于布里克斯沃斯的HPP引擎设施仅以象征性的租赁费用显示出来。

梅赛德斯去年的收入也创下了车队的新高。在2017年和2018年分别获得3.372亿和3.384亿英镑的稳定收入后，德国车队2019年的收入上涨至3.636亿英镑，主要来源为赞助和F1奖金分红。

相关数据显示，车队的外部收益如此之高，以至于其在支付了引擎租赁费之后，还获得了来自梅赛德斯的近3000万英镑的净收入，以作为营销回报。

然而，在收入增加同时，成本的支出也相应增加，从2017年的3.097亿英镑和2018年的3.114亿英镑增至去年的3.332亿英镑。利润从2018年的1270万英镑小幅增长至2019年的1470万英镑。

收入和成本的增加在一定程度上与梅赛德斯在2019年成立应用科学部有关。该部门的第一个主要客户是与英力士支持的自行车和美国杯项目的合作。

英力士项目是员工人数持续增长的原因之一。同时这也反映了一个事实，即2019至2020年所有大车队在都在扩充各自的工程资源，以便在2021年的预算帽到来之前为新的技术规则完成尽可能多的研发工作。

梅赛德斯的员工总数从2017年的912人增加到2018年的968人，2019年增加至1016人。去年新增了设计、制造和工程方面的人员35人，其余则为行政人员。而员工总成本为9530万英镑。

作为董事会的代表，托托·沃尔夫指出，梅赛德斯在2019年的F1电视转播曝光量达到23.6%，并为合作伙伴创造了54亿美元的广告价值，同时帮助梅赛德斯成为全球第八大最有价值品牌。

奥地利人总结表示，车队渴望连续第七个赛季赢得双料冠军，同时也希望为2021年即将实施的新规则做好万全的准备，以展现最大的竞争优势。

“管理层们对于参加2020赛季的比赛充满自豪和热情，并致力于保持自2014年以来令人印象深刻的成就纪录，“他说道。

“作为一家高科技企业，我们的车队能够在竞争和商业上适应经营环境的变化，并将继续致力于提升自身能力和深耕文化，以确保在赛场内外均取得中长期的成功。”

翻译/小飞侠

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