梅赛德斯：调校“过于冒进”导致W15在奥斯汀表现失常

詹姆斯·埃里森认为梅赛德斯在美国大奖赛冲刺赛排位赛后的表现滑坡，是由于W15赛车的调校“过于冒进”后“贴近”地面所致，并非升级本身的问题。

在奥斯汀的冲刺赛周末里，乔治·拉塞尔险些在冲刺赛排位赛里抢下第一，而刘易斯·汉密尔顿在受到黄旗影响之前，也有机会挑战头排。但是从随后周六的冲刺赛开始，德国车队遇到了很多麻烦，拉塞尔没能守住前三名。

到了大奖赛排位赛，汉密尔顿在Q1爆冷出局，拉塞尔虽然进入Q3，却在做最后一个计时圈时在19号弯撞墙——损坏之严重，让他的新套件全部报废，而且不得不因为连夜改回旧版赛车而从维修区开始比赛。屋漏偏逢连夜雨。汉密尔顿在大奖赛发车后位置有所提升的情况下，第二圈结束前在19号弯打转后陷入沙石区，自赛季初的澳大利亚大奖赛之后，本赛季第二次退赛。

这一系列意料之外的问题，引发了外界对于W15新套件是否有关联的猜测。不过，梅赛德斯技术总监埃里森在车队常规的赛后回顾节目里表示，他认为赛车在美洲赛道的调校过低而导致对车手来说操控性不佳。

“这是个一百万美元的问题……”英国人在视频中解释说。“为什么没能在周末其他阶段延续这种状态，是我们面临的关键问题。我的猜测是，我们与地面的距离太贴近了。”

“这些赛车喜欢调得低一点，当你能让赛车更接近地面时，你通常能提高单圈时间。但是，如果调地太近，赛车的举止就会难以驾驭。如果你撞错了一个颠簸的地方，赛车就会挣脱，车尾就会失控，这时的性能水平——好的时候非常好，但如果你在错误的时间撞上了一个颠簸的地方，或者在错误的时间遇到了横风，那么你就会因此受到惩罚。我认为，我们只是在接近地面的程度上、在跑起来的僵硬程度上，过于冒进了一点。”

George Russell, Mercedes W15 Photo by: Andreas Beil

一般车队都在奥斯汀为赛车启用最后一次较大规模的升级。而梅赛德斯领队托托·沃尔夫在奥斯汀后坦言，他的车队彻底失去了夏休前的那股冲劲——当时“银箭”四战三胜，而从荷兰大奖赛开始只有一个领奖台入账。反观法拉利凭借在美洲赛道包揽前二名，与红牛只有8分之差，落后领先的迈凯伦也只有48分。在还剩五场比赛的情况下，制造商年度冠军演变为三强争霸，梅赛德斯则有200分的差距。

汉密尔顿在美国大奖赛提前退赛后表示，梅赛德斯需要考虑是否继续使用新的升级套件，但埃里森相信这次的升级包作用是积极的。

“我们测量的所有数据都表明，升级套件的表现符合我们的预期，下压力是有的，”他说到。“在发生打转之前，我们没看到车底的流动结构有任何损坏。我们完全有理由认为升级是好的，我们将在今年余下的时间里见证升级带来的好处。”

“我们所看到的导致我们多次撞向护栏的弊病，是因为我们的赛车太低太硬，导致操控性下降到了令人无法接受的程度。”