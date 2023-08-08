梅赛德斯认为W14“摇摆不定”是拉塞尔近期状态下滑的原因

过去三场比赛，梅赛德斯在与迈凯伦、法拉利竞争赛道上第二快的车队，这期间拉塞尔获得了一次第五名和两次第六名，而队友刘易斯·汉密尔顿则获得了一次领奖台和两次第四名。事实上，自七月初的奥地利大奖赛周末以来，拉塞尔曾在多个场合表示，他和W14之间的“磨合不好”。

在谈及拉塞尔状态下滑的原因时，梅赛德斯领队托托·沃尔夫表示难以找到今年赛车的最佳点成，为了挚肘英国小将发挥的原因。

“这些赛车一直处于摇摆不定的状态，你可能很快对它失去感觉，并因此丧失信心，” 沃尔夫表示。“另一方面，如果你在最佳点的区间里——尽管话虽如此，这辆赛车并没有这样的最佳点——但如果更好地了解下一步它会如何表现，我认为也会带来很大的不同。”

梅赛德斯首席技术官迈克·埃利奥特同样认为，地面效应时代赛车需要贴近地面行驶，使得在一圈内更难维持正确的平衡。

“我认为这些赛车在贴近地面的情况下很难驾驭，” 埃利奥特补充道。“在过弯时要找到正确的平衡非常微妙，以及应对赛车的僵硬非常微妙。乔治是一位很出色的车手。我相信他会很快找到适应赛车的办法。“

拉塞尔并不认为赛车在摩纳哥的设计变化对自己有所不利，因为它的感觉与赛季开始时相比并没有太大的变化。本赛季他唯一的一次领奖台——在西班牙的第三名——也是在赛车修改后获得。

在斯帕当被问及自己的低靡表现是否与升级有关时，拉塞尔回应道：“不，我不这么认为。我认为这只是关乎你的节奏。”

“赛车的感觉与今年年初非常相似，只是有一些小改动，与升级无关。有时候只是事情对你有利，让你获得信心。但有时候你只是失去了一点信心，这就会产生一些连锁反应。”

在比利时的夏休前最后一场比赛之后，拉塞尔找到了一些关于为何最近的调校选择对他不起作用原因，他对于在下半赛季攻破难题变得更为乐观。

“我想说，前六场比赛我们真的强劲，但最近的六场比赛差强人意。对于造成这一情况的原因，我们有一些想法，”英国人在斯帕获得第六名后解释道。“这个周末证明了我们在最近几场比赛中的调校方向可能有误。但这肯定是可以调整的。”

翻译/小飞侠