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梅赛德斯计划改建布莱克利F1工厂，并以硅谷风格为榜样

梅赛德斯宣布将对其布拉克利工厂进行大规模改造，从而将其打造成为一个类似硅谷风格的一流公园式工厂。

Jonathan Noble
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Mercedes factory aerial view

梅赛德斯计划将投入7000万英镑用于改善基础设施和员工服务。本次改造计划包括建造一个步行区、新的营销大楼、休闲设施和餐厅，以帮助改善团队的工作环境。

除了已经在布莱克利主工厂开展的开发工作以提升运营能力外，车队相信，计划于2025年底完工的新园区将有助于创造出在F1中无可匹敌的成果。

梅赛德斯车队主管托托·沃尔夫在接受Motorsport.com采访时表示：“布莱克利工厂建造时是为了容纳350人，而如今我们的人数是1250人。在过去的五年里，工厂的发展速度惊人，如今我们看起来是一支拥有最先进设施的F1车队。”

“但我们的计划是建造多栋新大楼来扩大厂区，创造一个现代风格的园区，有很多休息区、餐厅、最先进的健身房、新的营销大楼，并把所有的赛车都展示出来。我们希望它能成为自己的小村庄，拥有你能从硅谷式环境中期待获得的所有便利设施和福利。”

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Photo by: Mercedes AMG

梅赛德斯相信，确保在F1中长期成功的一个关键因素在于投资人和他们所处的环境。因此，除了根据英国约10%的消费者通货膨胀率，在2023年为员工加薪等直接扶持措施外，车队认为在布莱克利工厂的设施功能同样至关重要。

沃尔夫补充道：“这一切显然都是为了我们的员工。我们不是想赢得什么建筑奖项。”

 “这不像我们的一些竞争对手在20年前所做的那样，有点迷失方向，更多地强调建筑本身。在这里，形式是为功能服务的，而不是反过来。但无论如何，一切都是为了创造一个工作和度过时光的好地方。”

梅赛德斯已经实地开展了30个不同的项目来改善其设施，到目前为止已累计花费4000万英镑，并承诺在下一阶段再投入3000万英镑。

同时工厂改进也将成为车队实现“净零排放”目标的一部分，届时将由来自园区内和园区外100%的可再生能源进行供电，并为一个全新的停车场配备太阳能电池板。

同时，车队还将努力推动促进该地区的生物多样性，并在可能的情况下，在进行新建设时只使用可重复使用和可回收材料。新建筑还将被设计为实现办公垃圾回收率超过60%。

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Photo by: Mercedes AMG

翻译/小飞侠

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