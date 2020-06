梅赛德斯计划在奥地利为赛车升级

卫冕冠军车队梅赛德斯的新赛车W11在巴塞罗那季前测试里表现出强劲实力,使其成为胜利的大热门。

然后受到新冠肺炎疫情影响,2020赛季在澳大利亚启动失败之后,进入了长时间的停摆状态。在紧急商议之后,作为度过“非常时期”的手段之一,车队工厂全都强制关闭,直到5月底、6月初才陆续复工。

修订后的赛历上,新赛季将于7月初在奥地利红牛环赛道启动,并在10周时间里进行8轮比赛。随着工厂重新开门后,各支车队加紧为重返赛道比赛进行准备。

上周在银石赛道,梅赛德斯由刘易斯·汉密尔顿与瓦尔特利·博塔斯驾驶2018年赛车进行了两天的私人测试。德国车队的技术总监詹姆斯·埃里森表示,车队力求在前往奥地利之前完成W11的升级工作,从而为第七次夺冠增添战斗力。

“如果你能想象发布版赛车和原本会在澳大利亚比赛的赛车,(研发水平)基本冻结在圣诞节的样子,”埃里森在梅赛德斯合作伙伴马石油发布的视频中说。

“整个1月、整个2月、3月,在风动和设计部门内所做的都是让赛车更快。我们有很多让赛车快起来的想法,而且设计办公室已经在处理很多想法了,直到9个星期前不得不关停工厂。”

“我们的挑战是确保整年研发的四分之一可以从图稿状态生产出来,并尽可能快地装到赛车上。我们希望到奥地利的时候能完成很多,而之后的赛季里当然可以尽可能快地、尽可能多地用到赛车上。”

法拉利将在奥地利为今年新车SF1000用上改进后的引擎和变速箱。当大车队马不停蹄地升级赛车时,中游车队在赛季如何进行还充满不确定的情况下小心翼翼。

哈斯领队甘瑟尔·斯泰纳在昨天接受包括Motorsport.com在内少数媒体的视频采访时表示,在赛历没有完全定下的情况下,不会贸然开展升级工作。

“眼下我们不会计划做任何升级,直到我们明确知道今年的预算是什么情况、会有哪些比赛,”斯泰纳说,“我们不能花这些钱,因为我不知道我们是否有这些预算。所以现在没有意义升级。”

“我们必须对我们做的事情非常谨慎,因为很明显你知道收入会减少,因为比赛少了,而且比赛没有观众。所以在这些事情明朗之前,我会非常谨慎。”

斯泰纳认为,目前不对赛车做升级的确可能让哈斯在赛季开始后落后于竞争对手,但是总比现在花太多钱升级但最后收入不足来得好。

“你需要现在做出决定。最糟的情况会是现在花了钱,到时候却没钱升级。那一点帮助也没有。”

Haas mechanics work on their car in the garage

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images