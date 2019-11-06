梅赛德斯解释汉密尔顿奥斯汀排位赛失手原因

汉密尔顿在奥斯汀以第二名完赛，成功锁定今年的车手世界冠军并加冕了“六冠王”。本场比赛，英国人从第五的位置起步，而第八名完赛就足够他终结悬念，哪怕队友瓦尔特利·博塔斯获得胜利。

今年之前，汉密尔顿在美洲赛道取得了“三连杆”。上周六在第二阶段里，他还在与博塔斯竞争时间，因此最后的结果让人颇感意外。

对此，梅赛德斯策略主管詹姆斯·沃尔斯在常规的赛后汇报节目里做出了解释，澄清了并非汉密尔顿的驾驶失误。

“他的右手下方有一个小旋钮，用来调整引擎制动，”沃尔斯说道，“通常上面有一个防护装置，但是第一圈里那个装置被意外撞掉了。所以当他每次打方向的时候，就会不小心改变引擎制动，引起了赛车性能的丢失。”

“当赛车回来之后，技师们立即发现了问题，但是显然第一圈的结果已经受到了影响。而第二圈的时候，每个人的速度都变慢了，其实是因为风向和温度的细微变化，赛道本身的速度有一点下降。此时刘易斯没法竞争前几名，所以最终获得第五的发车位置。”

杆位发车的博塔斯最终赢得比赛，而梅赛德斯本赛季第九次包揽前二名。不过，德国车队区分了两名车手的策略，二次进站的芬兰人在尾声阶段超过了以硬胎在第二阶段进行长跑的队友。不过沃尔斯表示，梅赛德斯更多地是为了抵御马克斯·维斯塔潘的二停威胁。

“从周五的数据，我们了解到一停和二停非常、非常接近，”沃尔斯对于梅赛德斯在比赛中做出的策略决定做出了解释，“使用一停可以击败二停的车手，在比赛尾声时有几秒中的优势，但是会非常接近。”

“比赛的第一阶段里，策略师们计算着轮胎的消耗，并且注意到走势开始转向二停策略的车手，尤其会在比赛尾声阶段超过一停的车手。”

“瓦尔特利在第一阶段非常表现得非常优秀，对维斯塔潘拉来了一点差距，足够我们在维斯塔潘进站后的下一圈再进站。我们观察到他的轮胎性能在下降，而他们确实让他进站。瓦尔特利在后一圈就对二停策略做出应对，同时我们知道二停会有竞争力。”

“在刘易斯方面，一停策略仍然让他占据赛道位置，但是需要在比赛尾声时努力守住位置。这是我们让刘易斯一停、瓦尔特利二停的原因。”

Max Verstappen, Red Bull Racing, 3rd position, congratulates Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, 2nd position, on securing his sixth world drivers championship title Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

一停能先占据位置

塞巴斯蒂安·维特尔的过早退赛和查尔斯·莱克勒克的速度不济，使得梅赛德斯能够对红牛“以二对一”。

沃尔斯承认车队反复考虑过给汉密尔顿改成二停及第二次进站时的轮胎选择，但最终还是决定先占住第二名的位置。

“当我们决定让刘易斯用一停策略后，我们的工作没有停下。我们继续复查轮胎的表现波动，理解比赛结束时会发生的情况，”他说，“硬胎能够坚持住吗？我们应该换成二停策略吗？”

“二停不会是非常差的策略，事实上会在比赛结束阶段比维斯塔潘有非常非常大的轮胎优势，可能足够他在赛道上超车。策略师们一直在进行计算。我们拿模型数据来复查轮胎的表现，我们是否需要调整数据来理解怎么做、刘易斯需要跑得多快、他需要做什么来完成一停策略。”

“我们几次复核过改换成二停，且如果我们那么做的话，我们会换上中性胎。它们在阶段开始的时候表现不会很好，但是当他追上维斯塔潘来超车的时候是最好的选择。我们进行了计算，最终决定继续执行一停策略。我们知道那些轮胎要坚持到底会极其艰难，但是他拥有了赛道位置，而那是他守住第二名最好的机会。”

汉密尔顿能以第二名完赛，也算得上惊险。维斯塔潘已经在最后几圈里追到梅赛德斯赛车身后一秒之内，沃尔斯坦言倒数第二圈出现在第二计时段的黄旗“确实帮到”英国车手，否则荷兰人可以在12号弯或一号弯动手。