梅赛德斯解释为何汉密尔顿银石超车动作“没有过错”

汉密尔顿与维斯塔潘在银石正赛开场圈进行到Copse弯时的相撞，成为了F1时下的焦点话题。红牛赛车损坏的惨烈程度、奥地利车队高层赛后激烈的言辞，加上维斯塔潘家庭在社交媒体上的强烈反应，加剧了舆论对该事件的议论。

比赛在被红旗中断又重新开始后，汉密尔顿受到了赛会干事开出的10秒处罚，做出该裁决的原因是梅赛德斯车手“稍稍落后，且处在内线”，他“位于一条无法抵达弯心的线路，而且内线仍有空间”。当维斯塔潘进弯时，英国人“没有避让“，所以负有”主要责任“。

赛会干事的罚单成了红牛在赛后抨击的主要问题之一，领队克里斯蒂安·霍纳和赛车顾问赫尔穆特·马尔科都认为处罚太轻，因为汉密尔顿最后依然赢得了胜利，而后者甚至要求英国人被禁赛。

比赛暂停期间，国际信号给出了梅赛德斯领队托托·沃尔夫与国际汽联F1赛事总监迈克尔·马西的通讯，奥地利人询问后者是否收到他发送的邮件，其中附上了车队对于撞车事故的相关材料——尽管这一插曲也遭到了红牛的质疑。

在梅赛德斯常规的赛后复盘节目中，车队首席技术官詹姆斯·埃里森透露车队所做的申辩，希望当值的赛会干事小组依照国际汽联内部对于一对一较量中车手动作的指导。

“刘易斯的超车动作绝对在国际汽联的超车指导范围之内，”埃里森说到。“如果你在弯的内线，从内线超车，那么根据指导要求，你需要大体上（与另一辆赛车）平行。”

“它不要求你位于靠前的位置，它要求的是你在入弯时大体上平行。刘易斯绝对大体上（与维斯塔潘）平行。他的前轮已经超过了维斯塔潘赛车的中间点。它要求你大体上平行并且要求你必须能够过弯。”

“过弯所指的是，你以不跑出赛道或失去对赛车控制的方式过弯。“那些是你要满足的要求。如果你能绕过弯，而且你大体上与另一辆赛车平行。那个弯角就是你的。”

埃里森进一步解释了国际汽联指导中对于有权占领弯角的定义，而那正是车队认为处罚严厉的原因。

“它的意思不是你必须跑到领先位置，它的意思是你没有必要放弃你的位置；你没有必要让步，并且另一辆赛车有责任避免撞到你。如果你参考这些给到国际汽联赛会干事的注解，你一帧一帧看刘易斯当时的情形。他大体上平行，他绝对可以过弯——他的确过弯了，所以他并不需要让出他的领地。”

埃里森坦言，他知道不会所有人都同意这样的观点，但是他相信这一超车动作本身与Copse弯角属于高速还是慢速没有关系。

“关键在于超车的规则是什么，”梅赛德斯首席技术官补充道。“从那些规则来看，我认为刘易斯没有错。实际上他在比赛的晚些时候，在Copse弯又进行了两次超越，全都按照指导，而两次都没有发生擦碰。所以，我个人感觉那（10秒处罚）是一个严厉的决定。”

“最终就结果来说，这没有区别。我能理解大家可能不理解，你没有责任必须进入弯心；你不必整辆赛车都跑在另一辆前面。我理解，如果你从那个（反过来的）角度来看，你会认为后面（尝试超越）的赛车有责任保证不撞车。但如果你看（给到）赛会干事的文件，我认为刘易斯没任何过错。”

围绕这起事故争论不休，甚至还出现了对汉密尔顿的种族主义谩骂。本周一，梅赛德斯、国际汽联、F1联合发表声明谴责这些“不可接受的”行径，红牛也在社交媒体上坚决抵制。

根据荷兰媒体报道，汉密尔顿已经与维斯塔潘进行了交流。事实上，上周日赛后，英国人在新闻发布会上表示，他认为自己与对手依然能带着尊重为2021年世界冠军展开争夺。

至于梅赛德斯与红牛两支车队的关系，托托·沃尔夫近日在接受Motorsport.com独家采访表示，尽管他认为对手在赛后的言论带有“个人主义色彩”，但是他相信当霍纳和马尔科气消之后，还是能恢复正常的关系。