梅赛德斯：英国大奖赛的红旗使汉密尔顿免遭退赛

在银石比赛的首圈，汉密尔顿的左前轮在与维斯塔潘的右后轮发生触碰后，致使红牛车手撞上了轮胎墙。而他本人则得以继续比赛。

事故发生后，赛会立刻出动了安全车，并在不久后出示了红旗以确保受损护栏和荷兰人的事故赛车及时被修复和清理。

在赛事中断期间，梅赛德斯检查了汉密尔顿的赛车，并对受损情况进行了评估。在发现英国人的左前轮轮圈有问题后，车队及时更换了零件。

考虑到梅赛德斯无法在汉密尔顿继续比赛的情况下检查其赛车存在的潜在问题，梅赛德斯赛道工程总监安德鲁·肖林夫相信，如果比赛没有暂停，赛车的损坏或使得汉密尔顿被迫退赛。

“我们的左前轮轮圈在发生碰撞后出了点问题。所以如果不是红旗叫停了比赛，我们将没法完赛，” 肖夫林在英国大奖赛结束后说道。“但其他方面的损坏实际上非常小。轮胎的温度传感器被撞松了，所以它在摇摆。但令人惊讶的是，它是前翼最无关紧要的部件，也是唯一坏掉的地方。”

尽管造成维斯塔潘的事故令汉密尔顿被罚10秒，但他迅速重整旗鼓，在比赛剩余两圈的时候超越了领跑的法拉利车手查尔斯·莱克勒克。

在受到处罚后，梅赛德斯的比赛策略预测汉密尔顿将在剩余两圈的时候赶上摩纳哥人。肖夫林表示，当这位世界冠军知道自己有很大的机会赢得第8个英国大奖赛冠军的时候，他的心态发生了“转变”。

“我们的策略师对比赛进行了现场预测，希望能在比赛还剩下两圈的时候赶上莱克勒克，”肖林夫解释道。”我们认为可能是在五圈之后，你通常会看到轮胎开始衰竭，你可以看到刘易斯相较于查尔斯每一圈都拥有0.8秒的优势。”

“刘易斯的速度丝毫不减，对赛车的平衡也很满意。老实说，你可以从他在无线电里的声音感受到这点。你也可以理解为他脑子里已经想好了今天要达成这一目标。老实说，坐在控制墙上旁观最后阶段的比赛真的很享受，因为这是一场伟大的、当之无愧的胜利。”

翻译/小飞侠