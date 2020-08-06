梅赛德斯考虑帮助古铁雷斯重获F1超级驾照

塞尔吉奥·佩雷兹感染新冠病毒之后，F1车队意识到让替补车手时刻待命是真的有必要的。然而，梅赛德斯发现他们的替补阵容至少在近一个星期时间里都无法使用，哪怕是借给其他车队。

由于斯托弗·范多恩正在德国代表梅赛德斯参加FE赛季的收官战。而分享替补角色的埃斯特班·古铁雷斯因为新规则而无法驾驶F1赛车。

国际汽联的《国际竞赛行为准则》中对于F1“超级驾照”申请的条款做了修改，要求曾经参加过F1，但是三年内没有比赛过的车手，需要完成300公里的驾驶里程——限两天之内且必须在申请日期之前的180天内——才能重新获得驾车资格。

古铁雷斯在2016赛季后失去F1席位，在2017至2019年没有参加过任何大奖赛，只是负责驾驶梅赛德斯的模拟器，因此不满足重新申请超级驾照的条件。

2019年底告别迈凯伦的范多恩达到要求，但FE在柏林的收官阶段一直要进行到8月13日，让他无法为本周末继续在银石进行的70周年大奖赛脱身。

事实上，此前迈凯伦为了有备无患，已经为范多恩和古铁雷斯定制了赛车座椅，并且让他们在模拟器上驾驶了MCL35赛车。但面对俩人当前都不能出场的事实，迈凯伦决定任命保罗·迪雷斯塔在本周末担任替补。

34岁的迪雷斯塔虽然从2014年起就没有参加F1，但是征战DTM直到去年，同时也从2018年以来参加WEC/勒芒，代表United Autosports在LMP2组竞争。而且，他仍属于国际汽联的铂金级车手。

迈凯伦发言人表示，迪雷斯塔已经在昨天前往沃金定制了赛车座椅，全程遵守国际汽联的防疫程序。本周末，这位苏格兰车手将继续在围场里进行他担任Sky Sports F1解说员的工作，而且只会在有必要的情况下与迈凯伦车队成员进行接触。

梅赛德斯也是在近期才发现对于重新申请超级驾照的条款的改动。为了做好充分的准备，车队打算帮助古铁雷斯达到国际汽联的要求，为他安排一次测试，可能让他驾驶2018年赛车，但目前没有确定具体的日期。

当前其他车队的替补车手人选也在不同程度上存在变数。法拉利官方替补是安东尼奥·吉奥维纳兹。虽然意大利人正代表阿尔法·罗密欧比赛，但负责运作的索伯方面有今年新加入的老将罗伯特·库比卡。波兰人本周末将替换吉奥维纳兹在第一节练习阶段驾驶赛车。

两支红牛车队共享一名替补车手，但是巴西人塞尔吉奥·塞特·卡马拉目前也在柏林参加FE。哈斯有两位替补人选：皮埃特罗·菲迪帕尔蒂和F2车手路易·德莱特拉兹，而巴西人已经拥有了申请超级驾照的资格。威廉姆斯方面则由今年依旧参加F2的杰克·埃肯出任替补。