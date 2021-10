梅赛德斯：第八圈进站可能是击败维斯塔潘的办法

虽然在奥斯汀比赛开始后,汉密尔顿在一号弯过后领跑比赛,但是红牛通过策略,在第十圈就让维斯塔潘第一次进站,帮助他获得了最后的胜利。

对于红牛的策略,梅赛德斯延长每个时段作为回应。汉密尔顿的第一停,比对手晚了3圈,而第二停之前更是多跑了8圈。然而,尽管英国在最后阶段里不断追近,但不足以进行超越,只能接受第二名的结果。

比赛结束后,梅赛德斯赛道工程总监安德鲁·肖夫林认为,可能只有更早地在第八圈就让汉密尔顿换上硬胎,才真正有获胜的可能,因为开局阶段W12对中性胎其实很挣扎。

“如果有水晶球的话,也许我们会意识到硬胎是对我们更好的轮胎,”肖夫林说道。“现实地说,赢得比赛的选项,可能是在刘易斯做出了非常好的发车后,压缩领跑的时段——可能最早在第八圈就进站。”

“但是我们在那么短的时段内对中性胎挣扎,我们本来不会那么勇敢地守在领先位置上。感觉是我们会危及整场比赛。”

“但是正如比赛的发展,我认为我们本来可以早进站,并且可以完成比赛。但那样会更早地触发行动,随后希望最好的情况发生,看看刘易斯是否能把马克斯挡在后面。但确实那是主要的机会。”

Andrew Shovlin, Trackside Engineering Director, Mercedes AMG, and Lewis Hamilton, Mercedes, on the grid

Photo by: Charles Coates / Motorsport Images