梅赛德斯：第八圈进站可能是击败维斯塔潘的办法

虽然在奥斯汀比赛开始后，汉密尔顿在一号弯过后领跑比赛，但是红牛通过策略，在第十圈就让维斯塔潘第一次进站，帮助他获得了最后的胜利。

对于红牛的策略，梅赛德斯延长每个时段作为回应。汉密尔顿的第一停，比对手晚了3圈，而第二停之前更是多跑了8圈。然而，尽管英国在最后阶段里不断追近，但不足以进行超越，只能接受第二名的结果。

比赛结束后，梅赛德斯赛道工程总监安德鲁·肖夫林认为，可能只有更早地在第八圈就让汉密尔顿换上硬胎，才真正有获胜的可能，因为开局阶段W12对中性胎其实很挣扎。

“如果有水晶球的话，也许我们会意识到硬胎是对我们更好的轮胎，”肖夫林说道。“现实地说，赢得比赛的选项，可能是在刘易斯做出了非常好的发车后，压缩领跑的时段——可能最早在第八圈就进站。”

“但是我们在那么短的时段内对中性胎挣扎，我们本来不会那么勇敢地守在领先位置上。感觉是我们会危及整场比赛。”

“但是正如比赛的发展，我认为我们本来可以早进站，并且可以完成比赛。但那样会更早地触发行动，随后希望最好的情况发生，看看刘易斯是否能把马克斯挡在后面。但确实那是主要的机会。”

Andrew Shovlin, Trackside Engineering Director, Mercedes AMG, and Lewis Hamilton, Mercedes, on the grid Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

肖夫林排除了梅赛德斯可以执行一次进站策略的可能性，因为汉密尔顿在前方争夺胜利，必须更多地使用轮胎，意味着轮胎性能的下降会比处于管理下的车手更严重。而三停的话，仅仅是无法弥补多一次进站消耗的时间，所以只能把策略集中在做好两停。

赛后，梅赛德斯领队托托·沃尔夫声称红牛的策略相当大胆，尽管也是没办法的办法。

“你可以看到不同的策略，”奥地利人说。“一支车队不得已选择了先进站削减时间（undercut），那是非常勇敢的举动，因为那非常早，然后第二次也变成他们的优势。”

“马克斯的驾驶，特别在最后一个时段，你看到他从第一个时段里有所学到，不要太早地损耗轮胎。但刘易斯也驾驶得非常优秀。他让轮胎发挥作用，保持冷静。当他第二次进站后重返赛道，落后马克斯8.5秒，他让轮胎跑起来，提升了速度，在某个阶段速度差异非常大，那执行得太棒了。”

“还不够（击败维斯塔潘），但我认为如果我们还有两圈的话，谁知道呢。事已至此，你必须为红牛的策略而恭喜他们。”

然而反过来，如果汉密尔顿没有在发车阶段超过维斯塔潘，肖夫林怀疑梅赛德斯即使使用与红牛一样的策略，也无法战胜争冠对手。

“当你在第二位时，那改变你的思考方式，因为实事求是地说，你最差也是第二名完赛，因为很多时候，获胜的都是刘易斯和马克斯，只要他们不遭遇问题。”

“但大问题是，我们（在第二的位置上）能跟住吗？我相信我们无法像他们那样跟得那么近。我们是否能保持在早进站（undercut）的范围内，则是另一码事。这是因为用中性胎是我们的弱点。如果我们不能保持在早进站的范围里，马克斯可以跑得很久，把比赛分成可以很好管理的好几段。”

维斯塔潘获得胜利后，在还剩5场比赛的情况下，对汉密尔顿的积分优势达到了12分。而在制造商年度积分榜上，梅赛德斯还是对红牛具有23分的优势。接下来墨西哥大奖赛，被认为对红牛更有利。