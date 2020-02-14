梅赛德斯不会在第二轮测试启用“全新赛车”

昨天，卫冕世界冠军车队梅赛德斯发布了参加2020赛季的新赛车，并且由六届世界冠军刘易斯·汉密尔顿和他的队友瓦尔特利·博塔斯在银石完成了初步检查。

五天之后，今年的季前测试将在西班牙巴塞罗那拉开序幕。上赛季的季前测试中，梅赛德斯总体表现不如法拉利，但在赛季正式开始后豪取八连胜。12个月前，在测试与澳大利亚揭幕的间隙期里，W10赛车在性能方面的巨大飞跃，关键之一是德国车队在第二轮测试中推出了一辆几乎全新的赛车。

“我们会在测试第二周用到为墨尔本准备的升级，但是不会采纳2019年“全新赛车”的方法，”埃里森表示。

“去年规则发生了很大的改变，那是因为修改在前一年较晚的时候才敲定。在那样的情况下，打造一辆发布用的赛车和一辆‘第二周’赛车，让我们有机会为在墨尔本比赛的赛车收集最大量的信息。”

“由于今年的规则更加成熟，而2020年研发的起点已经与上赛季结束时的水平相同，没有道理再采用去年的方式。”

梅赛德斯在2019赛季赢下了15场比赛。埃里森透露，虽然本赛季的技术规则保持稳定，但他的技术团队在W10基础上做了一些“创意性”的改动，为在赛季中进一步调整留下空间。

“今年的规则大部分是一样的，所以我们的工作就是确保我们的研发精力不会完全花在去年运转相当好的一套设计上。”

“我们想的是改变赛车概念的一些方面——这些概念是完全不可能在赛季中修改的——来让我们在新赛季有一个更有创意的平台。我们试着做了一些精心挑选的结构上的改变，来保证研发势头旺盛，即使现在规则变得更陈旧了。”

埃里森介绍说，与去年的赛车相比，W11赛车有三处“较大的修改”。

“在赛车前部，我们围绕插臂和轮缘采用了更复杂的结构，以便在总体装配方面带来更高的表现力；在赛车中部，我们追随了维修区的趋势，把顶部的防撞管放到较低的位置，然后营造这个结构带来的空气动力学效应；在赛车后部，我们已经采用了创新的悬挂结构，来释放空气动力学开发的余地。”

“所有这些调整都是原有基础上的改进，但他们真正的作用是在冬季（测试）和希望整个赛季里激活许多第二层的空气动力学效应。”