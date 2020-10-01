梅赛德斯：第三名是汉密尔顿在索契受罚后的极限

在索契的比赛前，汉密尔顿因为在出场去发车区前违规进行起步练习，收到了两张总计10秒的罚单。因为排位赛Q2的混乱而用软胎发车，意味着英国人虽然获得杆位，但是比赛策略与队友瓦尔特利·博塔斯、红牛的马克斯·维斯塔潘不同，为比赛增添了变数。

由于索契的进站时间较长，所有车队都瞄准了一停。当汉密尔顿进站时，转播信号播出了他询问梅赛德斯是否能够延长软胎使用时间的无线电通讯。但是车队没有改变计划，而英国人进站受罚、换胎后，出站落到第十名。虽然半程时他就重新回到前三名，但是止步于此。

肖福林在梅赛德斯制作的比赛汇报视频中，回答了车迷的相关提问。他表示此举是为了避免进站后落后更多。

“实际上他第一次询问的时候，我们让他留在赛道上，因为他当时的速度不错，”肖福林表示。 “当时他的轮胎橡胶正在加剧磨损，但他设法找到了多一点的抓地力，保持着很好的圈速，而且实际上还拉开了一点（与博塔斯的）距离。”

“问题是那是非常软的橡胶，磨损率非常高。我们通过对温度的车载监测，能够看到轮胎磨损，我们知道他的轮胎非常接近耗尽。

“当轮胎开始衰退的时候，会衰退得非常快，性能会降低很多。如果我们（汉密尔顿）那个阶段留在外面，我们担心会遇到问题。

“需要记得得是他已经受到10秒处罚。你必须往后推算很多，搞清楚完成进站后你真正的对手是谁。当时一辆雷诺赛车已经完成了进站，所以他们会缩小与他的差距。

“当轮胎开始失去抓地力时，不应该留在赛道上。否则你只可能在接下来需要去超越更多赛车。”

早期的安全车时段过后，汉密尔顿、博塔斯和维斯塔潘三人之间都保持着一定的距离。肖福林表示，维斯塔潘的威胁也是车队考虑的因素之一，因为必须首先确保胜利不会被红牛抢走。

“如果刘易斯的轮胎开始退化，他的速度就会慢下来，那么瓦尔特利就会赶到刘易斯身后，”梅赛德斯工程师说。“更重要的是，马克斯会进入先进站削减时间（undercut）策略的范围。

“我们先要保证的是车队获胜。那时如果我们让刘易斯留在赛道上，不仅会影响他的比赛，也会牺牲瓦尔特利的比赛，而且会给马克斯留下抢到领跑位置的机会。”

最终，第25圈，维斯塔潘比博塔斯早一圈进站，梅赛德斯在后一圈做出反应，顺利保住掌控比赛的地位。

汉密尔顿在排位赛后坦言，用软胎起步非常不利，他希望能够与车队想出不同的策略。但是肖福林坦言，可行的方法非常有限，所以受罚并没有给他的比赛策略带来本质的影响，而且换胎后的汉密尔顿没有足够的速度赶上维斯塔潘。

“刘易斯的策略选项并不多，处罚对策略的影响不大，”他说道。“因为用软胎发车，你正比较早地换胎，之后很长一个阶段都要用硬胎。”

“他（对轮胎）管理做得很好，坚持到了比赛结束。你必须对轮胎进行管理，否则你会用完橡胶。事实是我们的赛车在用旧轮胎的时候没有那么快，无法像期望的那样追上红牛并且超过他们。

“所以不幸的是，用软胎起步的麻烦再加上处罚之后， 第三名是刘易斯能够拿到的最好成绩了。”