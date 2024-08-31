梅赛德斯确认提拔安东内利在2025年搭档拉塞尔

梅赛德斯F1车队正式任命安德雷亚·基米·安东内利为2025赛季比赛车手，接替刘易斯·汉密尔顿成为乔治·拉塞尔的新搭档。

一周前刚满18岁的安东内利明年走上澳大利亚大奖赛发车区时，将成为梅赛德斯历史上最年轻的F1车手，也是德国制造商从年轻车手项目中提拔的第二位车手——但第一位从初级赛事直接“毕业”升入厂队的车手。

七届世界冠军汉密尔顿今年年初突然决定动用他与梅赛德斯二年合约中的解约条款，在2025年加入法拉利，结束他从2013年开始在“银箭”的生涯。这使得德国车队必须寻找接替者在明年搭档拉塞尔。

虽然梅赛德斯领队兼CEO托托·沃尔夫毫不忌讳地表达对于从红牛“挖角”现役世界冠军马克斯·维斯塔潘的兴趣——尤其是上半年红牛内部高层斗争给荷兰车手的未来带来不确定，但是奥地利人早就表示过可能做出的“大胆的决定”。

安东内利在2019年初加入梅赛德斯年轻车手项目，但车队在更早之前就已经开始关注着他的成长。2022年，他在同一年里赢得了意大利和德国的两项F4锦标赛。去年，他参加有36辆赛车同场竞技的FRECA锦标赛，在整个赛季20回合中取胜五次，以领先第二名39分、较为信服的优势夺得年度冠军。也正是因此，梅赛德斯安排他今年不参加赛车激烈接近的国际汽联F3锦标赛，直接晋升F2。尽管赛季初PREMA车队对新一代赛车比较挣扎，意大利小将在上半赛季赢得了银石冲刺赛和匈牙利主赛。

2025年将是拉塞尔为梅赛德斯比赛的第四个赛季，英国人将在一月满27岁，他与安东内利的平均年龄为22.5岁，将是近年来最年轻的车手组合之一。