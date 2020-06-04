沃尔夫：梅赛德斯对维特尔的兴趣不是“空口说说”

维特尔在上月初确定今年年底会告别马拉内罗，引发了关于他未来的猜测。在拥有马克斯·维斯塔潘的红牛基本对他关上了大门之后，梅赛德斯无疑是唯一有争冠实力的车队。

已经连续6年包揽双冠的梅赛德斯，与目前的两名当家车手刘易斯·汉密尔顿和瓦尔特利·博塔斯的合约都在今年年底到期。但与此同时，梅赛德斯旗下的年轻车手乔治·拉塞尔与威廉姆斯签订的为期两年的合约也将结束。去年，这位英国后起之秀在个人第一个赛季的表现已经得到认可。而且他已经有过测试梅赛德斯赛车的经验，让他成为合适的候选人。

尽管如此，沃尔夫认为维特尔四次夺得过世界冠军的事实，让梅赛德斯无法忽视，至少不能在眼下这个阶段“直截了当”拒绝他。

“首先，这不是空口说手，因为对一位四届世界冠军，我们不应该直接出来说‘不’。你需要思考一下，”沃尔夫在梅赛德斯的视频采访会上表示。

“另一方面，我们有非常棒的车手阵容，我对我们的两名车手以及乔治（拉塞尔）感到满意，但是你不知道会怎么样：有人可能决定他不想再比赛了，而突然你就有了一个空位。这就是我为什么不想再6月就说‘没机会的，塞巴斯蒂安’，那么他就不会为我们比赛。”

“首先，我不想对作为车手的他那么做——那么直截了当。另一方面，我也见识过出人意料的极端情况。记得尼科·罗斯伯格吗？所以从这个角度来看，我们会对留下选择的余地，但是肯定注意力集中在与我们现有车手的洽谈上。”

梅赛德斯从2010年以厂商车队身份参加F1以来，只两次更换过车手。第一次是迈克尔·舒马赫在2012年决定退役后，汉密尔顿作为接班人加盟。第二次也是最近一次，就是2016年罗斯伯格夺冠后“闪电”决定退役，成为了博塔斯自己也没有想到的机会——他原本已经确认2017年留在威廉姆斯。

当被问及博塔斯留在梅赛德斯的前景时，沃尔夫没有正面回应，而是赛季还没有开始——受新冠肺炎疫情耽搁之后目前计划7月初启动——就做出决定可能带来的额外影响，所以他不会仓促行事。

“我们对那么早的动作感到相当惊讶，因为你要以即将失去的车手开始参加赛季，所以赛车研发会很难搞，你不能让这名车手参与其中，”奥地利人说，“每个车手也都需要扮演团队主义的角色，而在我看来那是次重要的，对相关人都是。”

“对我们来说，我们想慢慢来。我们的重点肯定是梅赛德斯的车手：瓦尔特利和刘易斯；乔治和威廉姆斯的情况也是我们正在研究的。”

“此外，你不能切断与任何车手的关系。那是为什么我说我不想切断身为四届世界冠的维特尔的关系，因为谁知道几个月后会发生什么。如果我在1月份跟你们说上半年我们不会进行任何比赛，没人会相信的。所以从这个方面看，我们会留下选择的余地。”