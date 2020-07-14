梅赛德斯相信红牛会在匈牙利强势出击

梅赛德斯赢下了两场在奥地利红牛环赛道进行的比赛，并且在两场天气条件不同的排位赛里都拿到杆位，为今年的卫冕之旅开了好头。

从赛道上赛车的绝对速度来看，只有红牛可以向德国车队发起挑战。而在经历了揭幕战意外的双车退赛之后，奥地利车队在上周日由马克斯·维斯塔潘和亚历山大·阿尔本获得第三、四名。泰国人原本有望在第一场比赛中至少登上领奖台，但是与刘易斯·汉密尔顿发生了碰撞事故。

本周末将迎来第一个“三连赛”的最后一场，而曲折的亨格罗林向来是红牛擅长的赛道之一。

去年，维斯塔潘在匈牙利拿下个人第一个杆位，也是红牛与本田合作后的“首杆”。比赛中，梅赛德斯为汉密尔顿改用了二停的策略，使得英国人在倒数第四圈超过对手后险胜。

“我百分之百确信他们会在匈牙利变得非常强，“沃尔夫表示，“那是一条他们的历史战绩很出色的赛道。”

“过去几年我们也在那里进步了，但那里的比赛周末总是难度很大。高温也是我们的阿喀琉斯之踵。就我看到的天气预报来看，星期天可能超过30摄氏度。我们需要好好准备，把所有注意力放在布达佩斯，希望能拿出最好的表现。”

“我们（在奥地利）不如红牛的是慢速弯里的速度，特别是3号弯和4号弯看起来是我们比较弱的地方。

“其他诸如直道和快速弯角的地方，我们更快一点。所以我们制止需要继续研发、努力和理解赛车。布达佩斯是不同的情况，要很多下压力、很多慢速和中速弯角，所以我们需要看一下赛车会怎么样。

值得一提的是，这条理论上适合自己赛车的赛道上，红牛在混合动力时代只赢过一场，而且就是2014年。

反倒是汉密尔顿对匈牙利颇有心得，他曾经七次在亨格罗林获胜，其中四次代表梅赛德斯，并且他为德国车队拿下的第一场胜利也是在此——2013年。但是他直言红牛将是本赛季梅赛德斯最大的对手。

“我们还没有坚如磐石，在（奥地利）有些地方，例如3号弯——红牛一直击败我们，以及4号弯，所以我们有地方需要提高，”英国人表示。

“我认为他们上周（奥地利大奖赛）的策略更好，但是这个周末我们更牢固，他们是一支出色的车队，工作非常好。我不知道他们在哪里比我们弱，是引擎动力还是下压力，但是我把他们视为今年我们的主要竞争对手。”