双车Q3撞墙后，沃尔夫仍对W13的竞争力内心“沸腾”

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虽然梅赛德斯在银石对W13启用的升级起到效果，并且由汉密尔顿获得第三名，但是车队对于背靠背的奥地利大奖赛的前景非常谨慎，因为红牛的主场赛道一直以来对德国车队并不友善。

从数据上看，从2018年以来，梅赛德斯只有在2020年连续两场红牛环的比赛里获胜，而其余三场都被马克斯·维斯塔潘包揽。

面对本赛季的第二个冲刺赛周末，眼看“银箭”在周五排位赛里表现出至少竞争周六短程比赛第一排发车位的潜力，汉密尔顿和拉塞尔在进入Q3后双双撞墙。

拉塞尔原本排名第五，但红牛的塞尔吉奥·佩雷兹因违反赛道界限规则被取消单圈时间，让他递补第四位、与法拉利的卡洛斯·塞恩斯同排发车。汉密尔顿在撞车前没有单圈时间，在墨西哥人受罚后，将从第九位开始本周末的第一场比赛。周六的比赛排名，将决定周日正赛的发车顺序。

排位赛后，当沃尔夫被问到两辆赛车罕见地不约而同在排位赛里撞车，是否与赛道上的大风有关时，他回答说：“我不知道，但他们倆不应该因为撞车而自责。”

“我们已经连续10场比赛没有给到他们达到（争冠）标准的赛车，现在我们开始进入状态，我们能跑在前面，当你对赛车失去了控制，（撞车）就可能发生。我宁愿有一辆快车和这样的排位赛，也不要没有跑在前四名的速度。”

规则改革的2022赛季开始后，W13因为海豚跳引发的一系列原因而难以争夺胜利，直到近期在银石使用升级后才有了真正的改观。而看到赛车在其原本应该比较困难的赛道上有竞争力，让梅赛德斯车队老板感到欣喜。

“在我内心深处已经像沸腾了一样，”沃尔夫说道。“是的，我感到惊讶。我们向来在斯皮尔堡的比赛里挣扎，即使是我们最好的时期，在这里表现也不好。所以我们先前没有料到会有性能上的进一步提升。但是事情逐步整合到一起。有趣的是，并不像你想的那样F1里有速成法，装一片尾翼就好了。但这是细微的步骤、工程师们的神奇工作。看到这一点让我很高兴。”

从排位赛前60分钟的练习和Q1、Q2来看，汉密尔顿对赛车感觉良好，有望在Q3竞争前三，甚至向杆位发起挑战。而对于拥有103个杆位的英国人来说，在排位赛里失控撞墙是非常罕见的场面。

“我对自己极其失望，我对车队、对每个努力工作把赛车打造起来的人致歉，”他说道。“我从来不想损坏赛车，或者让它带着损伤回来。我认为我们当时正在争夺前三名，我不知道原因——我只是在7号弯里失去了尾部，仅此而已。”

去年在巴西，汉密尔顿在冲刺赛从最后一位发车的情况下，两场比赛追回胜利。对于W13目前的进步，他希望本周末能在红牛环追回像样的成绩。

“我受到鼓舞，这是肯定的。看到我们的表现肯定让我受到鼓舞，我们没有指望今天（与红牛、法拉利）那么接近，这对车队是巨大的肯定。但我落得很后面，我不知道从那里可以取得什么成绩，但我们还有冲刺赛，所以我希望明天可以补回一些失去的时间。”

George Russell, Mercedes W13, gets out of his damaged car after crashing out in Q3 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

汉密尔顿的撞车使得Q3被红旗中断，而刚刚恢复之后，拉塞尔在出场圈通过最后一弯时也对赛车失去控制，尾部撞上了护墙。这是他继银石主场一号弯卷入事故退赛后，连续两个周末赛车遭遇意外。

不过，尽管维斯塔潘和查尔斯·莱克勒克包揽了冲刺赛第一排发车位，拉塞尔认为梅赛德斯在奥地利能够加入争夺。

“通常我们的比赛速度比排位赛速度好一点。我们绝对处于争夺行列里。对整个车队而言，在速度上，这应该是今年最好的排位赛，但结果上是最糟糕的。这就是赛车。当前这两场比赛对我个人有点棘手，但我们会在明天补回来。”