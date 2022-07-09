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Formula 1 / Austrian GP 新闻

双车Q3撞墙后，沃尔夫仍对W13的竞争力内心“沸腾”

梅赛德斯F1领队托托·沃尔夫表示，刘易斯·汉密尔顿和乔治·拉塞尔无需为他们在奥地利排位赛里撞车自责，而见到W13赛车在红牛环表现出意料之外的竞争力让他内心“沸腾”。

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双车Q3撞墙后，沃尔夫仍对W13的竞争力内心“沸腾”
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虽然梅赛德斯在银石对W13启用的升级起到效果，并且由汉密尔顿获得第三名，但是车队对于背靠背的奥地利大奖赛的前景非常谨慎，因为红牛的主场赛道一直以来对德国车队并不友善。

从数据上看，从2018年以来，梅赛德斯只有在2020年连续两场红牛环的比赛里获胜，而其余三场都被马克斯·维斯塔潘包揽。

面对本赛季的第二个冲刺赛周末，眼看“银箭”在周五排位赛里表现出至少竞争周六短程比赛第一排发车位的潜力，汉密尔顿和拉塞尔在进入Q3后双双撞墙。

拉塞尔原本排名第五，但红牛的塞尔吉奥·佩雷兹因违反赛道界限规则被取消单圈时间，让他递补第四位、与法拉利的卡洛斯·塞恩斯同排发车。汉密尔顿在撞车前没有单圈时间，在墨西哥人受罚后，将从第九位开始本周末的第一场比赛。周六的比赛排名，将决定周日正赛的发车顺序。

排位赛后，当沃尔夫被问到两辆赛车罕见地不约而同在排位赛里撞车，是否与赛道上的大风有关时，他回答说：“我不知道，但他们倆不应该因为撞车而自责。”

“我们已经连续10场比赛没有给到他们达到（争冠）标准的赛车，现在我们开始进入状态，我们能跑在前面，当你对赛车失去了控制，（撞车）就可能发生。我宁愿有一辆快车和这样的排位赛，也不要没有跑在前四名的速度。”

规则改革的2022赛季开始后，W13因为海豚跳引发的一系列原因而难以争夺胜利，直到近期在银石使用升级后才有了真正的改观。而看到赛车在其原本应该比较困难的赛道上有竞争力，让梅赛德斯车队老板感到欣喜。

“在我内心深处已经像沸腾了一样，”沃尔夫说道。“是的，我感到惊讶。我们向来在斯皮尔堡的比赛里挣扎，即使是我们最好的时期，在这里表现也不好。所以我们先前没有料到会有性能上的进一步提升。但是事情逐步整合到一起。有趣的是，并不像你想的那样F1里有速成法，装一片尾翼就好了。但这是细微的步骤、工程师们的神奇工作。看到这一点让我很高兴。”

从排位赛前60分钟的练习和Q1、Q2来看，汉密尔顿对赛车感觉良好，有望在Q3竞争前三，甚至向杆位发起挑战。而对于拥有103个杆位的英国人来说，在排位赛里失控撞墙是非常罕见的场面。

“我对自己极其失望，我对车队、对每个努力工作把赛车打造起来的人致歉，”他说道。“我从来不想损坏赛车，或者让它带着损伤回来。我认为我们当时正在争夺前三名，我不知道原因——我只是在7号弯里失去了尾部，仅此而已。”

去年在巴西，汉密尔顿在冲刺赛从最后一位发车的情况下，两场比赛追回胜利。对于W13目前的进步，他希望本周末能在红牛环追回像样的成绩。

“我受到鼓舞，这是肯定的。看到我们的表现肯定让我受到鼓舞，我们没有指望今天（与红牛、法拉利）那么接近，这对车队是巨大的肯定。但我落得很后面，我不知道从那里可以取得什么成绩，但我们还有冲刺赛，所以我希望明天可以补回一些失去的时间。”

George Russell, Mercedes W13, gets out of his damaged car after crashing out in Q3

George Russell, Mercedes W13, gets out of his damaged car after crashing out in Q3

Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

汉密尔顿的撞车使得Q3被红旗中断，而刚刚恢复之后，拉塞尔在出场圈通过最后一弯时也对赛车失去控制，尾部撞上了护墙。这是他继银石主场一号弯卷入事故退赛后，连续两个周末赛车遭遇意外。

不过，尽管维斯塔潘和查尔斯·莱克勒克包揽了冲刺赛第一排发车位，拉塞尔认为梅赛德斯在奥地利能够加入争夺。

“通常我们的比赛速度比排位赛速度好一点。我们绝对处于争夺行列里。对整个车队而言，在速度上，这应该是今年最好的排位赛，但结果上是最糟糕的。这就是赛车。当前这两场比赛对我个人有点棘手，但我们会在明天补回来。”

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