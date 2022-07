双车Q3撞墙后，沃尔夫仍对W13的竞争力内心“沸腾”

虽然梅赛德斯在银石对W13启用的升级起到效果,并且由汉密尔顿获得第三名,但是车队对于背靠背的奥地利大奖赛的前景非常谨慎,因为红牛的主场赛道一直以来对德国车队并不友善。

从数据上看,从2018年以来,梅赛德斯只有在2020年连续两场红牛环的比赛里获胜,而其余三场都被马克斯·维斯塔潘包揽。

面对本赛季的第二个冲刺赛周末,眼看“银箭”在周五排位赛里表现出至少竞争周六短程比赛第一排发车位的潜力,汉密尔顿和拉塞尔在进入Q3后双双撞墙。

拉塞尔原本排名第五,但红牛的塞尔吉奥·佩雷兹因违反赛道界限规则被取消单圈时间,让他递补第四位、与法拉利的卡洛斯·塞恩斯同排发车。汉密尔顿在撞车前没有单圈时间,在墨西哥人受罚后,将从第九位开始本周末的第一场比赛。周六的比赛排名,将决定周日正赛的发车顺序。

排位赛后,当沃尔夫被问到两辆赛车罕见地不约而同在排位赛里撞车,是否与赛道上的大风有关时,他回答说:“我不知道,但他们倆不应该因为撞车而自责。”

“我们已经连续10场比赛没有给到他们达到(争冠)标准的赛车,现在我们开始进入状态,我们能跑在前面,当你对赛车失去了控制,(撞车)就可能发生。我宁愿有一辆快车和这样的排位赛,也不要没有跑在前四名的速度。”

规则改革的2022赛季开始后,W13因为海豚跳引发的一系列原因而难以争夺胜利,直到近期在银石使用升级后才有了真正的改观。而看到赛车在其原本应该比较困难的赛道上有竞争力,让梅赛德斯车队老板感到欣喜。

“在我内心深处已经像沸腾了一样,”沃尔夫说道。“是的,我感到惊讶。我们向来在斯皮尔堡的比赛里挣扎,即使是我们最好的时期,在这里表现也不好。所以我们先前没有料到会有性能上的进一步提升。但是事情逐步整合到一起。有趣的是,并不像你想的那样F1里有速成法,装一片尾翼就好了。但这是细微的步骤、工程师们的神奇工作。看到这一点让我很高兴。”

从排位赛前60分钟的练习和Q1、Q2来看,汉密尔顿对赛车感觉良好,有望在Q3竞争前三,甚至向杆位发起挑战。而对于拥有103个杆位的英国人来说,在排位赛里失控撞墙是非常罕见的场面。

“我对自己极其失望,我对车队、对每个努力工作把赛车打造起来的人致歉,”他说道。“我从来不想损坏赛车,或者让它带着损伤回来。我认为我们当时正在争夺前三名,我不知道原因——我只是在7号弯里失去了尾部,仅此而已。”

去年在巴西,汉密尔顿在冲刺赛从最后一位发车的情况下,两场比赛追回胜利。对于W13目前的进步,他希望本周末能在红牛环追回像样的成绩。

“我受到鼓舞,这是肯定的。看到我们的表现肯定让我受到鼓舞,我们没有指望今天(与红牛、法拉利)那么接近,这对车队是巨大的肯定。但我落得很后面,我不知道从那里可以取得什么成绩,但我们还有冲刺赛,所以我希望明天可以补回一些失去的时间。”

George Russell, Mercedes W13, gets out of his damaged car after crashing out in Q3

Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images