梅赛德斯、法拉利因车手违反防疫章程受国际汽联警告

2020赛季能够启动，很大程度上得益于F1和国际汽联制定了详尽的防疫措施和规矩，尽最大程度地避免比赛现场出现新冠肺炎病毒感染病例。这份行为准则适用于所有需要进入围场的人员，包括车手、车队成员、国际汽联和F1团队，明令要求每个团队的人员只能处于其所属的“社交圈子”，不能与其他圈子，更不能与外界交叉。

为了加强约束性，这部章程还被纳入了《国际汽联竞赛行为准则》。第3.14条写道：“任何时间，第一类参与者在参加的赛事期间或参加的赛事的间隙期在赛道外度过（例如：酒店）必须与同一小组的其他成员一起，把与该小组之外人员的接触保持在最低。”

多位其他车队的主管也在上周日赛后离开奥地利，例如哈斯领队甘瑟尔·斯泰纳回到意大利的家中。然而即便与博塔斯相比，莱克勒克在社交媒体上发布的照片让人为之一震，他显然参加了多人聚会，而且在合影时还没有带口罩。而芬兰人则表示他回到了位于摩纳哥的家里。

国际汽联了解情况之后，以书面的形式告知梅赛德斯和法拉利，他们需要为自己车手的行文负责，务必提醒他们的举止以及需要遵守的行为准则。

对于自己回到摩纳哥一事，莱克勒克声称他在回到红牛环之前，已经做过了两次测试，都得到阴性的结果。而博塔斯则表示，他是在询问过能否离开之后，才回到摩纳哥，并且始终与来自同一个“圈子”的人在一起。