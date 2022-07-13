梅赛德斯与法拉利否认蓄意打击大众进军F1的计划

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大众集团的两大品牌即将正式确认加入这项运动。其中保时捷将与红牛成为动力系统合作伙伴，而奥迪则将打造自己的动力元件，并计划收购索伯。

然而，在2026年规则得到国际汽联的首肯并正式发布前，两大品牌都不想做出正式承诺。保时捷本打算本周末在红牛的主场奥地利发表声明。但斯图加特制造商不得不推迟其计划，以等待新规则取得进一步进展。

针对2026年规则的关键讨论点，包括为新参赛者提供特权，例如相较于现有的制造商拥有额外的dyno马力计测试时间。

一些围场消息人士暗示，目前的制造商并不急于让这些规则得到批准，因为任何推迟都会让保时捷和奥迪的日子更“难过”，筹备的时间也将更短。

然而，法拉利领队马蒂亚·比诺托和梅赛德斯运动主管托托·沃尔夫都强调，他们同意放弃MGU-H的态度，足以表明其愿意鼓励新参与者的加入，因为这正是保时捷和奥迪对于在2026年加入的一项关键要求。

“我们对奥迪和保时捷的加入F1非常积极，”比诺托在被Motorsport.com问及关于现有制造商正在推迟规则的谣言时表示。“我们的态度非常积极，因为拥有更多的制造商，这对F1来说是件大好事。大众集团能加入我们的业务和锦标赛简直太棒了。”

“所以我认为我们已经尽我们所能去适应，以确保他们满意。我们放弃了MGU-H，只是为了帮助他们加入F1，并且要相信对我们来说，放弃MGU-H可能不是最好的选择。这是一种妥协，因为这是一项我们非常了解的技术，一项非常高效的技术，对F1来说非常好。所以我认为，总的来说，我们是非常积极和有建设性的。”

“那么现在，为什么这花了这么长时间呢？因为这是做好这些事情所需要的时间。简单来说，我们现在还没有准备好。不仅仅是我们现有的制造商，还有国际汽联，因为这是由他们牵头在讨论的。”

“我认为对于奥迪和保时捷来说，目前的规则还没有准备就绪。它们仍然是开放性的。这些开放的问题只需要得到解决、讨论和达成一致。”

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

与此同时沃尔夫坚持表示，梅赛德斯也希望看到最终版的整套规则。

“恰恰相反，我们不想推迟这些规则，但我们希望它们能落实到位，”奥地利人表示，“我们已经放弃了MGU-H，为了照顾新参与者，是一项巨大的举措。”

“不管怎样，有人告诉我们，我们会在（2021）年底时看到他们确认参赛。但我不知道为什么，直到今天这也没有敲定。”

“同时沃尔夫认为，新参与者有些过于关注规则的最终确认：“这是一个规则会不断变化的环境，所以你不能依赖于它。”

“我们已经朝着这些目标迈出了重要一大步。接这让我们在规则上迈出最后几步。那更多的是细节问题，我们是否讨论50个dyno小时上下的变化，那对于新参赛者来说无关痛痒。但我们希望他们成为赛事的一部分。他们已经坐下来谈判这些规则有一段时间了，但尚未做出承诺。”