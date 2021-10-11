梅赛德斯：汉密尔顿不进站至少掉2个位置

伊斯坦布尔的比赛进行最后阶段，因为更换内燃机而从第11位发车的汉密尔顿处于第三名。但在还剩8圈时，当车队告知他这是保住前五名的最后机会时，他回到了维修区。

出站后，汉密尔顿下滑两位到了第五，但是因为新轮胎无法达到工作窗口，没有真正的机会追近身前的法拉利车手查尔斯·莱克勒克。对于这个结果，在车手积分榜上丢掉领先位置的梅赛德斯车手感到非常失望。

但是，梅赛德斯赛道工程总监安德鲁·肖弗林在赛后表示，如果汉密尔顿不换轮胎，恐怕还是会至少掉落到第五。

根据肖弗林的解释，当激战了整场比赛的红牛车手塞尔吉奥·佩雷兹在第37圈进站后，梅赛德斯考虑是否也让汉密尔顿换一套半雨胎。而这引出了两种可能性：一种是如果赛道变干，汉密尔顿就有机会争夺胜利，因为他如果不进站就追回了很多时间；另一种是汉密尔顿能否用半雨胎跑到结束来争取第三。

然而，车队看到法拉利的查尔斯·莱克勒克——在瓦尔特利·博塔斯和马克斯·维斯塔潘换胎后领跑比赛——速度突然下滑，并且在第47圈最终进站，预示了旧的半雨胎性能会在最后时刻大幅度下降。

不仅如此，肖弗林认为Alpine车手埃斯特班·奥康虽然完成了不进站的壮举，但最后阶段险些掉出积分区，更加证明了汉密尔顿不进站具有的风险。

“拿埃斯特班来说，他在还剩5-6圈时被兰斯超过去，并且落后他17秒，”他说道。“那就是你可以多快掉下去。那是我们顾虑的，而不是我们是否可以保持那样的速度。”

“埃斯特班在结束前（每圈）掉了2秒，那就是出问题的原因。我们会仔细检查一遍，但我们相当确信，我们会掉两个位置，如果没有更多风险的话。”

梅赛德斯从第41圈开始就建议汉密尔顿进站，但英国人拒绝了车队的提议，认为自己可以坚持到结束。

梅赛德斯领队托托·沃尔夫承认，有一段时间汉密尔顿用旧轮胎的速度依然不俗，但是当其他经过站的赛车达到轮胎工作状态后，英国人就处于了劣势。

“我认为在还有10-11圈或者12圈时，我们觉得他的单圈时间其实挺强的，”奥地利人表示。“就像身后的佩雷兹一样，34.6或34.7。然后突然开始掉下来。”

“当佩雷兹把他的半雨胎达到窗口，度过了颗粒化阶段，我们每圈损失1.5-2秒，很明显我们会失去位置，可能（也会丢失给）莱克勒克以及加斯利。”