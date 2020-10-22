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梅赛德斯查明博塔斯在纽伯格林退赛原因

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梅赛德斯查明博塔斯在纽伯格林退赛原因
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梅赛德斯查明瓦尔特利·博塔斯在纽伯格林遭遇的退赛是由控制电子元件故障引起，但是不会对动力单元造成进一步影响。

虽然从杆位投入比赛的博塔斯，在因轮胎磨损而较早进站前被队友刘易斯·汉密尔顿超越，但至少登上领奖台不成问题。然而虚拟安全车时段结束后不久，他的赛车突然失去了动力。

梅赛德斯在艾菲尔大奖赛前刚刚为两位车手换上了新的整套动力单元。由于担心芬兰人坚持比赛可能对动力单元造成更多损坏，让他在接下来的比赛中因更换超额的部件而受罚，车队选择退赛。

这是梅赛德斯自去年巴西大奖赛之后，第一次出现动力单元故障，而那一次受创的同样是博塔斯。

梅赛德斯最初猜测本次问题与MGU-H有关，但在经过检查后，确认出现故障的是控制电子元件（CE）。并且，车队认为没有对其他部件造成损毁。

然而，在纽伯格林的退赛领博塔斯蒙受巨大的积分损失。汉密尔顿在获胜之后，已经在车手年度积分榜上建立了69分的优势。赛后，芬兰人坦言只有“奇迹”才能帮助他在世界冠军争夺中重新找到希望。

梅赛德斯领队托托·沃尔夫坦言，对博塔斯来说，“在赛季这个阶段，这无疑是艰难的打击”，“DNF对车手来说总是很难接受，但瓦尔特利的强项之一是他的韧劲和重整旗鼓的能力，所以我确信他会更热切地在葡萄牙重新出击。”

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Series Formula 1
Event 第一轮巴塞罗那测试
车手 瓦尔特利 博塔斯
车队 梅赛德斯车队
Author Frankie Mao

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