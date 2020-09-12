梅赛德斯期待穆杰罗后与汉密尔顿达成“满意的"续约结果

托斯卡纳大奖赛是2020赛季的第九场比赛，也是整个17场大奖赛组成的赛程的中点，但是汉密尔顿与梅赛德斯还没有完成续约。

英国人早前曾表示，他不认为在全球正在经历各种困难的时候，是谈论新合约的合适时机。不过，他与梅赛德斯双方都表达了继续合作的强烈愿望。

随着瓦尔特利·博塔斯的续约——以及塞巴斯蒂安·维特尔刚刚与Racing Point签约，这位世界冠军在明年及以后继续审批银箭战袍板上钉钉。

本周末将完成第三轮三连赛，而下一场在俄罗斯索契的比赛将在本月底单独进行，然后休息两周才是在纽伯格林的比赛，再接着到10月中下旬才是葡萄牙和伊莫拉的背靠背。

沃尔夫在穆杰罗谈及汉密尔顿的续约问题时表示，之后的一段时间是双方进入实质性谈判的好时机。

“工作正在进行中，我不想定下一个确切的日期，”梅赛德斯领队说道， “我们相处得很好，但是显然在细节方面，你需要足够的时间来做。”

“当比赛一场接着一场的时候，我们不想为合同谈判而分心。在比较大的间隙里，就像下周，我们可以达成满意的结果。”

汉密尔顿在2013年加盟梅赛德斯，并在过去六年里为自己添加了五个世界冠军头衔，目前距离个人第七冠以及打破迈克尔·舒马赫的91胜纪录，只有咫尺之遥。

他与德国车队的第一份合约为期三年，随后在2015年续约三年，而到了2018年时又延长两年到今年年底。

当被问到签订新合同是否只是走一个流程时，沃尔夫回答说：“我们不会照抄过去三年的合约，从来不会拿出来看。有时候情况会变，环境会变，因此现在是一个新阶段的时候，一段我们想继续走下去新的旅程。我们只是在讨论中。”