梅赛德斯曾考虑最后时刻调换博塔斯/汉密尔顿顺序

奥地利比赛进入最后十圈，汉密尔顿因为与亚历山大·阿尔本的事故而被罚加时5秒。虽然他第二个冲过终点线，但是落到了第四名。

沃尔夫在赛后坦言，车队策略师讨论过是否让博塔斯让过队友，以便汉密尔顿甩开足够的差距来保证第二名或领奖台，然后在比赛结束前让两名车手把顺序换回来，保证胜利属于芬兰人。

但是，最终因为这个计划在实施中变数太多，所以没有执行。事实上最后5圈，得益于安全车时期换上的软胎，法拉利的查尔斯·莱克勒克往前猛追，一路超过了迈凯伦的卡洛斯·塞恩斯、兰多·诺里斯和Racing Point的塞尔吉奥·佩雷兹，在完赛时只落后汉密尔顿2秒。

“可能事后以所有的信息来看，我们原本可以拿到第三，”沃尔夫解释说，“有过讨论，但事情开始变得混乱。”

“几年前我们在布达佩斯遇到过，我们险些被维斯塔潘超过去。我当时想的是，你需要向瓦尔特利解释情况，（汉密尔顿）有5秒的罚时，然后让刘易斯在最后一圈再让瓦尔特利超回去。”

“如果瓦尔特利不能坚持下去，他就没法让他通过；如果莱克勒克和诺里斯都用新轮胎追到他身后，显然瓦尔特利就没法赢得胜利，反而落到第四。做这样的调换太复杂了。风险太大。”

博塔斯与汉密尔顿基本缠斗了整场比赛，而在传感器存在隐忧的情况下，工程师与车手的交流十分频繁，除了提醒他们躲开路肩，还在比赛中断要求博塔斯修改引擎模式。后者收到了“紧急底盘预设2、1”（Urgent Chassis Default Two One）。

这条讯息令人不可避免地想起2013年马来西亚大奖赛中红牛给塞巴斯蒂安·维特尔发出的“Multi21”秘密信息，要求他不得攻击领先的队友马克·韦伯。

对此，沃尔夫表示梅赛德斯的讯息跟隐藏指令没有任何关系，只是让博塔斯保护引擎。

“不要多疑，这跟Multi21没有任何关系，”奥地利人说，“我们从来没这么做过，除非赛车有问题，我们永远不会在赛季前几场比赛就介入争夺。他们完全可以自由地相互比赛。”

“我们做的是——我们对两辆赛车一直如此——给到他们相同的避开路肩的建议。并且因为在某个阶段附近没有其他对手，我们把引擎切换到较低的模式，保护动力单元。”

”没有，完全没有车队指令。没有隐秘的、没有暗示性的、没有直接的（指令）。”