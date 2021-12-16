沃尔夫解释梅赛德斯撤诉原因，希望汉密尔顿不会提前离开F1

汉密尔顿原本在亚斯码头即将第八次赢得F1车手世界冠军，但最后五圈的安全车改变了结果。当比赛在最后一圈恢复后，马克斯·维斯塔潘利用软胎的优势，超过了硬胎磨损严重的梅赛德斯赛车，第一次获得F1锦标赛头衔。

尽管梅赛德斯对结果提出了抗议，并在驳回之后又递交了上诉意向书，但在96小时的最后期限前——也是国际汽联年度颁奖典礼当天——选择了撤回上诉。不过，沃尔夫本人和汉密尔顿都决定不参加今天在巴黎举行的年度颁奖，车队的制造商年度冠军奖杯由首席技术官詹姆斯·埃里森代为领取。

不上诉的决定宣布之后，沃尔夫自阿布扎比赛后第一次接受了媒体采访。他透露，从赛后的抗议到启动上诉，再到决定撤销行动，都是车队与汉密尔顿的“共同决定”。虽然双方都对赛事总监迈克尔·马西的临场决定“令人感到惊恐”，而且终止上诉是“极其困难的”决定，但最终他们“不想在法庭上赢得世界冠军”。

尽管如此，当沃尔夫被问到是否存在汉密尔顿——与梅赛德斯续约至2023年——就此提前离开F1的风险时，他表示不希望那会发生。

"刘易斯和我现在都心灰意冷，"梅赛德斯领队说道。"我们不是对这项运动感到心灰意冷，我们身上每一根骨头都热爱这项运动，我们爱它，因为计时器从不说谎。但是，如果我们打破了体育公平性和运动真实性的基本原则，那么突然间，计时器就不再有意义了，因为我们暴露在随机决定中。你肯定会不再爱它。”

"而且，你开始质疑你所付出的所有努力，汗水、泪水和血水是否能真正体现在把最好的表现带到赛道上，因为它可能被随机夺走。我们将永远无法克服上周日所造成的痛苦和困扰。”

奥地利人继续说道："我非常希望刘易斯继续比赛，因为他是最优秀的车手。从最后四场比赛的角度来看，他在周日统治了比赛，甚至没有人怀疑谁会赢下比赛。而那足够赢得世界冠军。”

"所以我们将在接下来的几周和几个月里做各种工作。我认为作为一名赛车手，他的心会说‘我需要继续’，因为他正处在巅峰状态。但是，我们必须克服上周日给他受到的痛苦，这也是因为他是一个有明确价值观的人，很难理解那样的事发生了。"

Lewis Hamilton, Mercedes, on the grid Photo by: Charles Coates / Motorsport Images