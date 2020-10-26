梅赛德斯支持红牛的引擎冻结提议

本田做出了2021年后退出F1的决定，让红牛公司旗下的两支车队又一次面临引擎危机，也让红牛车队重夺世界冠军的希望蒙上阴影。

在前一次红牛与雷诺的争吵中，除了对动力单元性能的不满之外，奥地利车队最大的抱怨是只被当作普通的客户。而在去年起与本田合作后，红牛享受到其一直想要的厂商资源的待遇。

虽然根据F1《竞赛规则》，国际汽联能够在必要的情况下，为没有引擎使用的车队指定供应商。鉴于梅赛德斯和法拉利已经有三四支车队，雷诺最有可能在这种情况下接受赛事管理机构的要求。

尽管近年来两支车队恩怨不少，但是雷诺F1项目主管西里尔·阿比特博尔承认，在法国集团新领导班子上任后，不排除与奥地利车队重修旧好的可能。

不过，红牛方面当前的目标是买下本田动力单元的知识产权，从而保持厂商身份。但如果这么做，其最不想见到的就是要与其他三家引擎制造商在后续研发上竞争。当前的V6涡轮增压混合动力规则将持续到2025年，因此红牛提出了冻结引擎研发的主意。

“我认为对他们来说，回到客户状态可不是他们希望的，”对于红牛的提议，沃尔夫回答说。“我真心相信本田完成了非常好的工作，我认为性能的上升空间给红牛信心。”

“同样的，我理解他们不想与所有其他OEM制造商在引擎研发方面展开军备竞赛。这是一个明智的提议，我想表示支持，我认为红牛品牌对F1极其重要，我们应该尽一切留住这两支车队，帮助他们在本质上保持厂商车队的身份。”

2015年红牛试图寻找新引擎供应商时，曾与梅赛德斯进行了接洽，但是最终被戴姆勒高层驳回。而这一次，沃尔夫在一开始就表示梅赛德斯这里没有可能性。

“当时的想法是梅赛德斯和红牛可以在市场营销方面合作，”沃尔夫向Motorsport.com解释道。“我们对红牛提供的平台有兴趣，因为他们是超级酷的品牌且在业务上非常创新。”

“我跟克里斯蒂安说，如果我们能够以某种办法让两家人联合起来，成为一个同盟，戴姆勒董事会层面可能至少认真考虑一下。但是这从来没能实现。”

梅赛德斯当前除了自己的车队，还有Racing Point/和威廉姆斯两家客户，而明年迈凯伦也将加入。

“如今很简单就是产能问题，”奥地利人继续说道。“这些动力单元非常复杂。我们现在的处境是我们没办法不断地扩张，就像所有戴姆勒的品牌那样。”

“从后勤方面、成本方面来说，我们没有办法为红牛提供动力单元。而且从现在的营销角度来说，动力单元供应商的身份没有在与车队合作中带来很大好处。

“这是我们收购车队，而不是只做动力单元供应商的原因，我认为我们通过拥有车队获得了回报。提供引擎不是我们的首要任务。我们打造引擎，我们用我们的赛车搭配它们来比赛。我们向客户提供引擎是为了收回成本。”