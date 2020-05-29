梅赛德斯指责退出F1猜测“不负责任”

昨天，德国《Auto Bild》和F1insder.com刊登了梅赛德斯领队托托·沃尔夫将在今年合约到期后离任的报道，并且声称他将在阿斯顿·马丁的新老板劳伦斯·斯特罗尔接管车队后保留他拥有的30%股份。

同时，该报道还声称随着阿斯顿·马丁任命前AMG老板Tobias Moers为新CEO，戴姆勒试图以梅赛德斯F1车队交换阿斯顿·马丁的更多股份，尽管德国公司已经占据了5%。

当天晚上，戴姆勒很快发表声明否认并谴责不实的报道。“就（梅赛德斯）退出F1可能性所做的猜测依然是毫无根据且不负责任的。这项运动已经采取了合适的措施来应对新冠肺炎疫情引发的后果和其未来商业上的可持续性，而我们欢迎这些举措。”

值得一提的是，这两篇报道出自同一名作者，而他与沃尔夫有私人恩怨——被指曾在奥地利人刚接管梅赛德斯后对其进行敲诈。

今年年初斯特罗尔收购阿斯顿·马丁之后，沃尔夫以个人身份入股，获得了相当于0.95%的股份。尽管他坚持这与F1工作无关，纯属个人投资行为，而且他依然致力于同梅赛德斯合作，但仍然滋生了对他未来的猜疑。

沃尔夫在2013年加入梅赛德斯车队。过去6年里，这支德国车队在他的管理下包揽了12个世界冠军头衔。

戴姆勒在周四的声明中，同样表明了愿意继续与沃尔夫合作的态度。“我们的明确意图是在接下来几年里继续以梅赛德斯-奔驰厂商车队参加F1，并且与我们的管理伙伴托托·沃尔夫一起参赛。”

当前，双方正在协商新的工作协议。有消息暗示戴姆勒可能邀请他出任更高的职位，而且会同意他无需出席每一场大奖赛，从而让他有更多时间陪伴家人，特别是考虑到他的妻子苏西·沃尔夫为FE车队领队，使得俩人无暇照顾孩子。

事实上去年的巴西大奖赛，沃尔夫“实验性”地主动缺席了比赛，把现场工作交给了技术总监詹姆斯·埃里森。可以理解的是，沃尔夫在梅赛德斯的新任期，将对同他关系紧密的刘易斯·汉密尔顿与德国制造商续约影响重大。

梅赛德斯自2010年重组厂商车队参加F1，去年连续第六次包揽双料年度冠军，使其一举打破了法拉利的连冠纪录。

明年梅赛德斯除了继续为Racing Point/阿斯顿·马丁、威廉姆斯提供动力单元之外，迈凯伦将成为其第三支客户车队。

国际汽联在本周三通过了关于明年实施的“预算帽”规则的改动，2021赛季将以1.45亿美元的水平为起点，2022年再减少500万美元，而2023赛季则会进一步下调至1.35亿美元。

虽然这意味着员工数量众多的梅赛德斯可能在接下来不得不考虑裁员，以缩小运作规模，但是只要能够继续取得胜利的成绩，那么对戴姆勒来说就有更大的利润空间。