梅赛德斯指出反对倒序发车的三大原因

2020赛季确定将于7月初在奥地利重新启动。在已经确定的“欧洲赛季”8场比赛中，红牛环和银石都将连续两个周末举行两场。因此，F1高层希望利用这个“独特赛季”的机会，对一些想法进行试验，而争论也随之而来。

这些想法主要针对在同一条赛道的第二个周末，尝试30分钟的排位比赛、根据前一场比赛结果在后一个周末采用倒序发车。但是，该提议没有获得车队的一致同意。事后红牛车队领队克里斯蒂安·霍纳透露，就倒序发车来说，只有梅赛德斯一支车队反对。

近期沃尔夫在车队的视频采访会议上，就梅赛德斯反对试验倒序发车的原因做出了解释。他认为这个提议只是老生常谈，而且实际上过去就被否定。

“这似乎是F1的老套路，我们正在探究一个之前已经被分析过并被否决了的老想法，”梅赛德斯领队说，“然后有人觉得它很好，就又拿出来讨论了。所以你需要了解为什么我们之前反对，那有3个主要原因。”

“首先，我相信F1是精英体制的运动：最优秀的车手驾驶最好的赛车获胜。我们不需要耍花招，把发车区倒过来，以便制造更精彩的比赛。”

“第二。我从房车赛知道，当第一场比赛的结果基本作为第二场比赛的发车顺序时，策略会变成非常有用的工具。只要试想一下，一名车手在第一个斯皮尔堡周末的周日比赛里跑得不好，你决定让这辆赛车退赛。这辆赛车会在（第二个周末）排位比赛里从杆位出发。”

“如果这辆从杆位出发的赛车处于中游集团里，他肯定会拿到周日的杆位并赢得比赛。中间的赛车肯定会全力防守和阻挡。因此，对于从后面出发的赛车，就会带来更多DNF（不能完赛）的风险，而那可能干扰锦标赛。“

霍纳认为梅赛德斯反对的原因，只是担心不能赢得比赛。但在沃尔夫看来，这样的尝试是人为给一些车队制造优势，而且不受车迷欢迎。

“然后，从纯表现的角度来说，无论谁是最快的赛车——那不一定是我们，”奥地利人补充道，“相对于第二、第三快的赛车，就会受到惩罚，因为它们肯定会在前面发车。因为我们知道差距经常不是很大，所以有点投机取巧，给一些车队优势。”

“我们说过这不是对一些有意思的想法做实验的时候，甚至没有得到F1车迷社区的支持。在一项研究调查里，只有15%的人对倒序发车有兴趣。”

Kevin Magnussen, Haas F1 talks to George Russell, Williams Racing Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

“车手看起来很傻”

自从2014年进入混合动力时代之后，梅赛德斯、法拉利和红牛瓜分了所有比赛的胜利，而其他车队登上领奖台的次数也寥寥无几。最近一次中游集团的车手进入前三名，还是Racing Point的塞尔吉奥·佩雷兹——当时车队还叫“印度力量”——在2018年阿塞拜疆大奖赛获得第三名。

倒序发车将意味着像威廉姆斯这样在末尾徘徊的“鱼腩”车队，有机会从最靠前的位置开始比赛。但是威廉姆斯车手乔治·拉塞尔明确表示他不支持，因为他觉得这对赛车不快的车手而言，只会变成笑柄。

“我其实是反对这个主意的，” 即将迎来个人第二个赛季的拉塞尔说，“（我）很惊讶一些人对我作为落后车队的车手反对从前排起步的机会感到惊讶。”

“但是我在这里是为我的赛车生涯而战，而我们要被扔到一个其实我们的赛车没有机会去竞争的处境。这会让车手看起来很傻，就像把狗扔进斗牛比赛，它没一点机会。”

拉塞尔在2018年赢得了F2年度冠军。虽然他隶属于梅赛德斯，但是向威廉姆斯毛遂自荐成功，签订了二年的合约。而梅赛德斯不排除明年提拔他的可能，如果刘易斯·汉密尔顿和瓦尔特利·博塔斯中任何一人将要离开的话。

拉塞尔补充道：“如果我们被扔到了这种境地，身后的赛车都比我们快。我为我的生涯而战，肯定想做出漂亮的工作，但是那看上去会很傻。”