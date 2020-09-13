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梅赛德斯拒绝回应F1车队转让传闻

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梅赛德斯拒绝回应F1车队转让传闻
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梅赛德斯F1车队拒绝对关于车队将被英力士收购的传闻做出回应，尽管前F1车队老板艾迪·乔丹对此信誓旦旦。

《周日每日邮报》在托斯卡纳大奖赛前报道称，已经是梅赛德斯技术合作伙伴的化工巨头英力士接近从世界冠军车队梅赛德斯收购其70%的股份，从而获得其控制权。

英力士为英国富豪吉姆·拉特克利夫拥有，在今年年初与德国车队达成合作协议，并且其标识出现在W11赛车的明显部位。

英国报纸原因乔丹的话表示：“车队的所有权将被吉姆·拉特克利夫爵士和英力士拿去。英力士的名字已经在赛车上，他们有技术合作关系，所以这是梅赛德斯淡出的好办法。

“车队会被称为英力士，但仍在布莱克利工厂运作，而梅赛德斯会维持30%的股份。它不会再被视为梅赛德斯，而领队托托·沃尔夫将不再负责管理。”

但是，梅赛德斯方面对传闻拒绝发表任何评论。“我们希望你们理解，我们不会对传闻和猜测进行评论。”

梅赛德斯在2010年收购前一赛季的双料世界冠军Brawn GP后，以制造商车队身份返回F1。过去六年里，德国车队包揽了12个世界冠军头衔，并且有望在今年创纪录的第七次拿下两项锦标赛头衔。

到目前为止，梅赛德斯F1车队的股份分配为德国制造商占据60%，领队托托·沃尔夫拥有30%，剩余的10%则为已故车队非执行主席尼基·劳达所有。但是去年劳达去世之后，他的那部分车队股份如何处理尚无结果。

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