梅赛德斯曾担心在墨西哥发车“出岔子”

瓦尔特利·博塔斯和刘易斯·汉密尔顿在上周日的比赛里，为梅赛德斯锁定了第一排的发车位。但是比赛的开局对德国车队不利。

从第三位发车的维斯塔潘成功利用博塔斯的尾流占据了外线，然后成功抢险进入一号弯。而芬兰人在进弯时，被后方丹尼尔·里卡多的迈凯伦赛车顶到后打转。虽然汉密尔顿驶出一号弯后排名第二，并且有安全车出动，但比赛重新开始后，维斯塔潘迅速甩开，然后完全掌控了比赛的走势。

赛后，汉密尔顿提到博塔斯在发车时为维斯塔潘“打开了门”，而梅赛德斯领队托托·沃尔夫也认为红牛车手得到了“像海一样宽阔的空间”。

对于这次胜负的决定性时刻，肖夫林承认车队赛前就担心计划赶不上变化，而最终汉密尔顿没能得到队友的尾流。

“那段距离非常长……我们担心的就是因为尾流，可能在发车阶段出岔子，”梅赛德斯赛道工程总监说道。“车手们讨论了他们如何安排自己，但显示是，当信号灯熄灭后，非常难以按照计划执行，因为永远不会是你想象的那样。”

“对我们来说，很不幸的是刘易斯的启动比瓦尔特利好一点——俩个人的实际启动都不差，但刘易斯的启动很好，让他（与瓦尔特利）并排，因此他无法利用瓦尔特利的尾流。”

不仅如此，肖夫林认为无法在进入一号弯时太晚刹车，也是W12相比红牛RB16B的弱点之一。

“显然事后来看，很容易知道他们可以如何做得不同来防止马克斯抢到左边的空隙里，”英国人说道。“但实际上，我们知道我们在第一圈非常容易受到攻击。发车并不糟糕，只是没有按照计划，他们没能挡住他（维斯塔潘）。”

“我认为我们在刹车进入1号弯没有他们好，马克斯做得很出色，终究那是我们又一个有点弱的领域，无法足够晚地刹车。”

之后的比赛里，汉密尔顿的比赛速度其实不及身后的塞尔吉奥·佩雷兹，但他顽强地守住了第二名，最大化地止住了损失。

相比之下，博塔斯在一号弯事故后，就无法真正重返积分区。但在尾声阶段，他做出了全场最快单圈，没有让红牛得到额外的一分。这次努力，至少让梅赛德斯还在制造商年度积分榜上领先，尽管优势只剩下微弱的一分。