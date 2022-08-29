梅赛德斯担心斯帕撞车将让汉密尔顿触发引擎罚单

载入语音播放

汉密尔顿在斯帕比赛的第一圈与费尔南多·阿隆索发生了碰撞，他的W13赛车弹起后又重重着地。事发后英国人看似还能前进，但是很快就感觉到问题。很快，梅赛德斯工程师彼得·伯宁顿告知他不能全油门，而且不久后又要求他停下赛车，因为水压不足。梅赛德斯车手继续缓慢行驶了一段时间后，在一整圈结束前终于停下赛车。

从阿隆索和其他赛车的车载画面来看，汉密尔顿的赛车的确有液体漏出，而且可能因为冷却液的流失而导致动力单元内部的损坏。

梅赛德斯发言人向Motorsport.com证实，这套动力单元已被送回布利克斯沃斯HPP工厂进行检查，以便确认它是否可以再次使用，而且"绝对是担心"。

上周五斯帕的第三节自由练习之前，汉密尔顿只使用了两颗V6引擎。之后他换上了一套新动力单元，原本要完成至少7个周末的比赛，或者直接跑完整个赛季。

具体说来，汉密尔顿当前用到了他自己的最后个MGU-K（也是在斯帕才换上）、涡轮、MGU-H、控制电子设备和能量存储的限制，因此这些零件中任何进一步的更换将触发发车区罚单。

梅赛德斯方面表示，前两套动力单元仍仍可以使用，尽管它们已跑了很高的里程数。一般情况下，车队把这样的引擎留到周五练习来用，因此汉密尔顿还是可以从新规格的动力单元里得到一些好处。

不过与此同时，汉密尔顿的变速箱在斯帕着陆时也受到巨大租用力，因此变速箱本可能受损。梅赛德斯同样需要回到工厂后对变速箱做检查。届时，如果变速箱真的无法继续使用，他将在赞德弗尔特使用超过限额的第三套，但是不会有处罚。