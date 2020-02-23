梅赛德斯披露W11“激进的”原因

2020赛季第一轮季前测试结束，最显著的两件事情：一，卫冕冠军的新车速度看似无人能及；二，德国车队带来的——2021年才会被取缔——双轴转向系统（DAS ）是否合法、原理是什么。

下周的第二轮测试开始之前，在一段梅赛德斯车队的官方视频节目中，埃里森揭晓了部分谜团。他声称即使规则稳定，W11的设计必须尽可能的创新。

“对我们来说，诱人之处就是继续打磨那辆赛车，毕竟它非常强势地完成赛季，而整年中它的发展非常快，所以仍然有机会让它更快，”埃里森表示。

“保守的做法非常非常有吸引力。但是最终，我们决定那还不够。我们感觉到了对手已经逼近。我们知道他们很饥渴，而且我们知道如果我们不在这辆赛车上制造一点惊人的地方，他们会蚕食并甩开我们。”

“因此，我们决定我们要打造一辆激进的赛车。尽管事实是规则没有变化，我们要钻研赛车的每个部分，看看我们是否能挑战自己，把它造得更好。”

瓦尔特利·博塔斯和刘易斯·汉密尔顿在首轮测试的总时间榜上高居前二，充分展示了W11蕴藏的潜能。

埃里森透露，整个冬天里车队在W10的基础上对2020年赛车做了“百”来个改变，包括新悬挂和“极其有创意的后悬挂”，为了塑造更多的空气动力学效果，并为赛车创带来更多下压力”。

他还补充道：“我们这辆赛车的研发趋势直线飙升，比上赛季结束时的那辆已经非常好的赛车。上升得更快。而且我们希望我们的这辆赛车会是沃土，让2020赛季全年的研发都很强大。”