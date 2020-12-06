梅赛德斯披露换胎灾难由无线电失灵所致，被罚款2万欧元

本场比赛里，梅赛德斯从一开始就占据了主导地位，由替补刘易斯·汉密尔顿出战的乔治·拉塞尔在起步超过瓦尔特利·博塔斯后牢牢掌握着局面。

然而60圈过后，当替补拉塞尔代表威廉姆斯比赛的杰克·埃肯留下的鼻翼碎片导致虚拟安全车并最终变成实体安全车后，梅赛德斯在第62圈试图进行双进站时出现罕见的失误。

先进站的拉塞尔被换上了博塔斯的轮胎——两条前轮，但是车队在准备为紧随着进站的博塔斯换胎时才发现。这次混乱导致了长期耽搁，最后芬兰人又带着已经使用过的硬胎回到赛道上，排名落到第五。此时，车队紧急呼叫拉塞尔再次进站，令他失去了领先位置，落到博塔斯身后。

“发生的事情是，当我们呼叫维修区团队出来的时候，他们会收到无线电通知并搬出对的轮胎，”沃尔夫在赛后解释说。“在车房的一边，乔治那一边，没有收到通知。我们的无线电失灵了，然后错误的那组人拿着错误的轮胎出来了。”

“我们在瓦尔特利没有得到他的轮胎时，就立即知道了他的轮胎去到了乔治的赛车上。我们给瓦尔特利换上刚刚取下来的旧轮胎，并且我们知道我们需要让乔治再次进站。”

尽管车队出现了这次失误，拉塞尔在比赛重新开始后还剩20圈的时间里，仍有机会争取胜利，并且他很快追到了第二，身前只剩下处于领跑位置的塞尔吉奥·佩雷兹。然而就在他猛追的时候，被车队告知后轮胎慢漏气，不得不又一次进站，第二次失去了拿到首胜的机会。尽管最终的第九名成绩意味着英国人第一次获得F1积分，但是他承认“深感受伤”。

赛会干事在赛后调查中确认了沃尔夫所说的无线电通讯问题，不过只向梅赛德斯开出了2万欧元的罚款，意味着拉塞尔至少保住了积分。

根据处罚决定书，赛会干事确定梅赛德斯的违规行为通常会受到最高达到被取消资格的竞技处罚，但是除了无线电故障之外，还有三个因素令其决定对这次“在F1从没有发生过的”违规行为从轻发落。

裁决书中写道：“首先，车队在一圈内就改正了问题。涉事的63号赛车又做了一次进站，因此下滑了两个排名。第二，77号赛车进站换胎，却发现应该被换上的前轮轮胎被装到了63号赛车上，所以在相当长的耽误后才被放走，用的是77号赛车进站前用的轮胎。这也最终影响了77号赛车的成绩。第三，尽管该类型违规不属于（《竞赛规则》）第24.4b)第二段所述的‘3圈容忍度’范围（当前只针对不同规格轮胎的使用），我们认为这是类似的情况。”