梅赛德斯把“无人之地”的巴林当作“测试”

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本赛季，德国制造商经历了一个艰难的开局，其W13赛车的速度落后了领先的法拉利和红牛一截。

虽然梅赛德斯在第一节未被领先的车手甩开，但由于尾翼阻力太大，以及在尝试硬胎时的失误，意味着其与本场胜利彻底无缘。

然而，由于既无力追赶前车，且后无追兵，梅赛德斯表示其正是利用这一机会进行了一些尝试。最终，刘易斯·汉密尔顿以第三完赛。

“从某种程度上说，这对我们所有人来说都是一种新情况，因为我们处于第三、第四和第六名之间的一个‘无人区’，”梅赛德斯运动主管托托•沃尔夫解释道。

“因此你可以进行更多的试验，我认为硬胎的测试是值得的。这与领先者的其他策略非常不同，不过显然根本不起作用。所以这场比赛对我们来说意味着更多的里程，更多的圈数和更多的学习。”

沃尔夫表示，虽然梅赛德斯毫无疑问是目前第三快的赛车，但车队仍需要在很多领域提升水平。

“第五和第六应该是我们目前所处位置的体现，”沃尔夫表示，“我认为我们前几圈用软胎时很有竞争力，可以跟得上，前提是前面的一些车手没有更快的话。但我们的轮胎磨损更严重。”

“然而，这对我们来说是一次很好且有用的测试。我们试了硬胎，显然不是很好。我们每圈要损失一秒，并且使用中性胎的时候，我们也没有真正发挥应有的表现，所以我们汲取了一些很好的经验。我们需要改进的地方太多了，只有这样才能重新和领先的对手相抗衡。”

梅赛德斯仍在努力为其赛车寻找最佳设置调校，以寻求发挥最佳性能及最大程度弱化海豚跳效应。德国制造商相信，当前赛车结构所蕴含的潜力要比其目前所能解锁得大得多，因为车队不得不做出一些妥协来限制赛车发生弹跳。

这就是为什么沃尔夫很清楚，解决当前问题的办法不是简单地安装新的空气动力学部件。

“我认为，这不仅仅是真正带来零部件，更重要的是理解我们如何才能释放出我们相信或希望赛车自身所蕴含的潜能，”奥地利人表示。“在对它的性能吹毛求疵之前，这就是我对于它的看法。”

然而，沃尔夫承认车队需要在表现上迈出一大步才能考虑争冠，他也深谙目前的冠军形势看起来非常黯淡。

“现在就讨论总冠军还为时过早，”沃尔夫表示，“如果我们看看今天的排名，我们似乎差得非常、非常远，甚至想要争夺任何一个冠军的机会都非常渺茫。但如果我把它看作一个单独的比赛周末，我们可能获得了我们所能得到的最大分值。”

“我们需要再接再厉。每一个周末都很重要，而目前，这只是单个一站。因为实际上，当你在赛道上排名第三的时候，你不会想着要赢。”

翻译/小飞侠