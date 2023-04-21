梅赛德斯技术高层调动，埃里森与埃利奥特互换角色
Motorsport.com披露，梅赛德斯F1车队已经决定让詹姆斯·埃里森与迈克·埃利奥特互换角色，由前者重新主持赛车研发工作。
不到两年之前 ，埃里森卸任梅赛德斯车队技术总监职务，转而成为首席技术官，将主要精力放在与英力士船队合作的美洲杯帆船项目上。而埃利奥特则接任技术总监，领导技术团队根据2022年新版技术规则开发赛车。然而，在2014至2021年连续八年赢得制造商世界冠军后，“梅赛德斯王朝”在2022赛季终结，仅仅在赛季尾声阶段取得了一场胜利。
本赛季，德国车队寄希望于W14赛车杀回争冠行列，却发现其竞争力远低于期望值。面对艰难的开局，尽管刘易斯·汉密尔顿在澳大利亚为车队在本赛季第一次登上领奖台，但要追上优势明显的红牛，车队仍有巨大的工程。在阿塞拜疆之前的休整时间里，埃利奥特认为埃里森更适合在当前的局面下负责赛车研发事务。
梅赛德斯领队托托·沃尔夫向Motorsport.com解释道：“这在很大程度上是由负责流程的迈克·埃利奥特推动的。 因此，我们把角色调换过来。迈克已经升任首席技术官，因为他有一颗聪慧新潮的科学头脑。而詹姆斯·埃里森已经回到了他的技术总监位置上，向迈克汇报。”
Mike Elliott, Technology Director, Mercedes-AMG, in a Press Conference
Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images
与之前埃里森作为首席技术官时每周工作三天不同的，是埃利奥特将全职工作。而埃里森尽管调回到赛车事务中，但仍将在一定程度上参与他已经着手的美洲杯帆船工作。
梅赛德斯在今年的巴林季前测试中发现了W14赛车存在的严重问题，但沃尔夫始终拒绝把责任归咎于埃利奥特，甚至表示如果要找替罪羊，首先就应该开除他自己。不过，车队果断认定W14原先的设计理念无法使车队重返前列，因此将改变接下来赛车升级开发的方向。
沃尔夫表示，埃利奥特相信埃里森的专业技能更适合担任技术总监，负责赛车的开发事务，而他自己更擅长技术部门的组织管理。
“迈克的评估是——这种反省着实令人钦佩——有了詹姆斯，就仿佛我们在战场上有了一名角斗士，部队将为他并且与他一起赴汤蹈火，”沃尔夫说到。 “迈克得出的结论是，他处理事情的方式、他的技能组合，最适合用来促进组织发展：从技术能力到人的能力，并构建一个能够在未来许多年内取得成功的结构。”
”重点是建立一个进入下一代后能够可持续取得成功的结构。我们看到了技术发展、人工智能和机器学习方面的巨大变化。同时，还要考虑一支现代F1车队可以如何组织和结构：可以带来什么样的创新。”
“迈克认为那方面是他的专长，显然他是一名超级有能力的工程师，在组织中非常可信且得到尊重。他将成为最资深人士的教练和陪练。而且我实际上非常高兴，迈克自己做出了这个决定，自己承担这个角色，他和詹姆斯都得出了这个结论，这样我们能同时拥有他们俩人的才华。”
埃里森已经在F1工作了三十逾年，曾经在罗斯·布朗主持技术工作的贝纳通的空气动力学部门任职。2000年他加入法拉利，亲历了意大利车队和迈克尔·舒马赫的五连冠。之后，他跳槽去到从贝纳通演变而来的雷诺，又在2013年回到法拉利，先出任底盘总监，随后被提拔为技术总监。但是那段时期，他在马拉内罗没能完全施展能力。
2016赛季初，遭遇了丧妻之痛的英国人，以照顾孩子为由告别跃马后回到英国。就在外界以为他之后可能重回恩斯顿的团队时，梅赛德斯在2017赛季前宣布任命他为技术总监，填补帕蒂·洛投奔威廉姆斯后的空缺。由他经手开发的四款赛车，在2018至2021赛季延续了车队的辉煌战绩。
James Allison, Technical Director, Mercedes AMG, and Toto Wolff, Executive Director (Business), Mercedes AMG
Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images
值得一提的是，梅赛德斯一直保持着培养下一代管理人才接班的传统。2021年初埃里森决定交出他的职位、退居二线，不想在技术规则改革面前“成为尴尬的老古董”。不过，沃尔夫想方设法把他留在公司内，特地设立了首席技术官的职位，而且不用他每天上班。如今看来，奥地利人有先见之明，在第二次技术总监更换并不成功时，能在内部有合适的不二人选来争取挽回局面。
不过，埃里森的回归并不代表梅赛德斯立即能赶上红牛的步伐。显然，现在布莱克利的技术团队已经与当时有所不同，首先是原本管理空气动力学部门的埃里克·布兰登被阿斯顿·马丁挖走——显然对本赛季AMR23赛车性能飞跃起到了关键作用。
此外，为了最大程度地尽快实现赛道上的目标，梅赛德斯也对设计部门的管理人员进行了重新分配。此前设计总监约翰·欧文因为预算帽规则实施，而承担了额外的预算帽监管人职责。现在，他不仅得到了新的“车辆设计总监”头衔，而且能够从预算帽监管中抽身，从而把所有精力放回到赛车设计的细节上。至于包括预算帽在内的设计部门管理和组织发展工作，现在交给原先担任欧文副手的基亚科莫·托尔托拉——担任新的工程总监。
而赛季仅仅进行了一个月，埃里森在就回到技术总监岗位上，意味着他能够对W14赛车的升级开发和明年的W15赛车的设计注入自己的想法。沙特阿拉伯大奖赛后，梅赛德斯就表示已经对接下来的赛车开发定下了明确的方向，显然埃里森将成为这条道路上最强大的后盾。
虽然梅赛德斯没有公开宣布这次技术高管的调换，而且应该在一段时间里继续保持现状，但通过沃尔夫接受Motorsport.com F1编辑Jonathan Noble独家采访并解释相关的事态发展，以自己的方式希望外界了解这个改变，表明了德国车队为了回到巅峰而已有壮士断腕板的决心。
George Russell, Mercedes F1 W14, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Max Verstappen, Red Bull Racing RB19
Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images
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