梅赛德斯承认对安东内利的蒙扎FP1首秀压力评估不足

梅赛德斯领队托托·沃尔夫承认，车队对于蒙扎主场首秀可能给安德雷亚·基米·安东内利带来的压力，存在评估不足。

安东内利在八月底度过了18岁生日，此后不久梅赛德斯宣布他将在2025赛季明年搭档乔治·拉塞尔比赛，接替将转投法拉利的七届世界冠军刘易斯·汉密尔顿。

同一个周末，就在梅赛德斯对外公布决定前一天，安东内利在意大利大奖赛第一节自由练习里，完成了个人首次出场——但堪称灾难，因为他仅仅跑了10分钟就在高速的帕拉波利卡撞车，不得不提前收场。不过，事后梅赛德斯仍然对这位意大利年轻车手在短短几圈里的表现予以肯定，并且相信他将从中吸取教训。

Andrea Kimi Antonelli, George Russell, Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG F1 Team Photo by: Mercedes AMG

近期梅赛德斯领队沃尔夫在接受Motorsport.com/Autosport采访时，回顾了安东内利的首秀。他坚持认为让意大利小将在蒙扎主场首次驾驶F1赛车亮相本身不是错误，但坦言从事后来看，应该让他先在其他地方完成“第一次”。

“我不会说那是一个错误，但我认为我们在评估他可能面临的压力方面并不完全正确，”梅赛德斯老板说到。“我们讨论过为什么要在那里，以及如何对待这个阶段。他在测试中非常出色。在他完成的数千公里测试中，他从来没有任何差错。”

“但如果你是意大利车手，18岁时在蒙扎（出场），而且还是你的第一次机会，风险就不同了。也许如果我们原本将此视为风险因素，对比我们从他那里收集到的数据，可能明智的做法是原本应该让他在意大利之外的地方进行FP1。但是，他会从中学到很多。”

由于当时赛车受损较为严重，给乔治·拉塞尔的周末成绩造成了一定影响。除此之外，沃尔夫也承认他当时还担心撞车会给年轻的安东内利在心理上带来打击，考虑到在主场首次亮相令他受到极高的专注度。

“我认为那对他不好，因为我觉得那对他来说是一种耻辱，”沃尔夫说。“他的速度太快了，那是他在意大利的第一次出场，就在被宣布为（2025赛季）车手之前——每个人都试图抢先报道。”

“我喜欢他的对待方式。他在出维修区的第一圈就很快，这就是他所展示的。显然，我会喜欢他派在时间榜前几面，但因为赛车失控而被剥夺了（机会）——其中有些速度直到周末晚些时候才（由其他车手）达到。”

“显然，对于赛道的状况和那个阶段的赛车来说，他的速度太快了，所以需要在野心、动力和技能与经验——即FP1只是FP1——之间达到平衡。我知道那会伤害他，那会在情绪上伤害他。”

Antonellis irres FT1-Debüt: Erste Runde Bestzeit, zweite Runde Crash! Photo by: Motorsport Images

提拔安东内利不是赌博

根据计划，梅赛德斯将在墨西哥城大奖赛的周五再次安排他们明年的新秀车手出场，届时他将驾驶汉密尔顿的赛车。

去年安东内利赢得了FRECA年度冠军，今年梅赛德斯安排他跳过F3，直接参加F2。鉴于他至今参加汽车赛事只有不到四年，而且本赛季表现有一定起伏，一些观点认为沃尔夫决定由他填补汉密尔顿离开留下的空缺过于冒险。

事实上，梅赛德斯已经有心理准备，他的缺乏经验意味着今后可能还有撞车事故发生。但是，沃尔夫不认为这是赌博，因为车堵相信他的能力。

“不，这不是赌博。如果你不相信他的能力，那才是一场赌博，”他说到。“我们需要给他时间成长。我们没想着（2025赛季）在澳大利亚揭幕，他能快过所有人。那不是我们的期望。”

“我认为这不应该是任何人的期望。给他时间成长，然后他就能变得非常出色。但他需要得到时间。”

明年将是梅赛德斯作为厂商车队，第一次以全内部培养的车手出战F1。很明显，对于安东内利的模式，与当初乔治·拉塞尔选择的路线完全不同。后者在当时处于靠后位置的威廉姆斯度过了三个赛季，随后在2022年取代了瓦尔特利·博塔斯。

对此，沃尔夫解释说，现在有必要让安东内利直接在车队内部环境下成长，以最大化地发挥他的潜力。

“我认为你作为年轻车手加入的F1车队对你的表现和发展至关重要。这就是为什么我们也决定把他直接带进梅赛德斯，这样他就会少受到另一种不同的运作方式的腐蚀。”

“我不是说它更糟糕或更好。但我认为我们想以梅赛德斯的方式培养他，这意味着也要投资于发生的这种错误。因此，我们当然知道我们对他的成长和他的结果负有责任。”