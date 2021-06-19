德国汽车制造商曾表示希望在夏休期间敲定与刘易斯·汉密尔顿的新合同。但对于另一个车手席位，车队尚未有做出定夺的明确节点。

博塔斯和拉塞尔的合同都将在今年年底到期，因此有传言称梅赛德斯可能很快就会决定明年的人选。鉴于博塔斯近阶段的表现一直差强人意，甚至有人大胆的揣测德国车队或将提前至英国大奖赛宣布签下拉塞尔的消息。

但是在法国大奖赛期间，梅赛德斯运动主管托托·沃尔夫表示，现在车队还不急于做出决定，并可能将最终拍板的时间点延期至冬季。

当被问及何时会有确切消息时，沃尔夫透露：“我想是在冬天的某个时间吧。但我现在吃不准是12月、1月还是2月。”

对于车队能否等待如此之久的质疑，沃尔夫回应道：“这是很有可能的，因为我们一直都对车手很忠诚。这就是我们正在做的。”

尽管博塔斯今年有一些令人失望的表现，但沃尔夫表示，芬兰人能否说服梅赛德斯留下他的关键在于其自身。

同时，沃尔夫也提到了关于芬兰人能够保住席位的关键所在：“在周六和周日拿出速度。如果他做到了，明年他就会处于一个非常有利的局面。”

奥地利人也明确表示，最终的决定将基于最终的表现。德国车队不会纯粹为了改变阵容而做出车手人选的调整。

“新的动力是需要考虑的事情之一吗？绝对是，但这并不起到决定性的作用。”奥地利人说。

“最关键的因素是稳定的表现。特别是在这个格外困难的赛季，我们需要两位车手都表现‘在线’。如果一个车手的比赛周不顺利或没能完赛，那么另一个必须能带回佳绩。这就是为什么两个人都能发挥他们的最佳表现总是很重要。”

翻译/小飞侠