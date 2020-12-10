梅赛德斯庆幸无线电故障所致进站失误发生在萨基尔

梅赛德斯技术总监詹姆斯·埃里森庆幸车队在萨基尔大奖赛里出现的换胎失误么有发生在世界冠军争夺期间。
梅赛德斯在上周日的比赛里丢掉了一场眼看到手的胜利，在安全车时期进行双车进站时出现了重大失误，导致两辆赛车丢掉了领先位置。
当时，无线电故障导致了混乱，代替刘易斯·汉密尔顿比赛的乔治·拉塞尔带着他和博塔斯俩人的轮胎回到赛道，而车队意识到轮胎出错之后，只能让芬兰人重新装上先前使用的硬胎继续比赛。
在德国车队常规的比赛复盘节目中，埃里森声称车队的无线电设置早就存在隐患，只是幸运地在本赛季世界冠军尘埃落定之后才第一次遇到。
“维修区团队使用的无线电一次只能听到一个声音，”英国人解释说。“尽管他们听着超过一个可能的信号源，他们一次只能听到一个信号息源，不是像电话会议那样可以有几个人同时讲话。”
“他们只能听到一个频道，通常维修墙上他们的主管罗恩·米道斯会告诉他们需要来到维修区进行换胎。但是他们的无线电不只是与罗恩·米道斯连接，也连接到了车手。
“那时在乔治那边的车库里，他的技师们的无线电在接收车手的信息。如果车手要开始讲话并且讲了什么，他们的无线电会接受车手的讲话。瓦尔特利那边也是如此。
“那个时候罗恩呼叫维修区团队进行双车进站。就在同时，乔治也在无线电上说话。乔治车库里一半人的无线电不是在收听罗恩的信息，而是收到了乔治的讲话。所以乔治那边半数人没有听到（罗恩的）信息，那意味着当每个人都进到维修区执行进站时，乔治的轮胎只拿出了半套。当乔治出现在维修区换胎时，等在那里的轮胎半套是他的，半套是瓦尔特利的——因为瓦尔特利的整套轮胎已经搬了出来。
“在没有意识到这点的情况下，第一次换胎时，技师们换上了一套混合的轮胎。他们正确地换上了半套乔治的轮胎，同时也换上了摆在那里的瓦尔特利的轮胎。那时乔治带着搞混的轮胎离开维修区，在后面的瓦尔特利立即进来。
”那时我们意识到我们搞砸了，但对乔治已经无能为力。问题已经发生。但是有那么一瞬间，我们意识到我们搞砸了，试着挽回我们造成的烂摊子，由无线电编程造成的错误导致了一开始的困惑。那造成了很多时间损失，因为我们把轮胎倒来倒去，要给瓦尔特利的赛车换上有效的轮胎。
“半套瓦尔特利的轮胎已经装到了乔治的赛车上。所以我们只能给瓦尔特利的赛车换上一套完全不同的轮胎。最快也是最好的办法就是换上瓦尔特利进站时用的那套原始轮胎，让他用那套不好的轮胎出去，但那是最好的或在那时最不糟糕的选择。
“我们只是幸运，这个问题只在现在发生，在世界冠军争夺结束之后，或者不是在下赛季竞争还开放的时候。”
拉塞尔展示了能力
为了纠正拉塞尔赛车上的错误，车队不得不把他再次召回，令他从第一掉落到第五。最终，当他再次向胜利发起冲击时，因为爆胎而丢掉了首次品尝F1大奖赛胜利的机会。最后，英国人只能接受第九名的结果，外加做出最快单圈对应的额外的积分。
埃里森表示梅赛德斯不能确定拉塞尔的慢速爆胎是什么原因造成的，只能怀疑或是粘到了杰克·埃肯撞坏鼻翼时留下的碎片，或是为了超车而激进走线时轧路肩导致的。
虽然与胜利无缘，但是拉塞尔的表现受到了一片赞誉。埃里森表达了对他发挥的高度认可。
“乔治在他参加过的初级方程式里的表现令人印象深刻，没有人怀疑他是很快的车手，”梅赛德斯技术总监说道。“但问题是他在压力下会表现得多好？他如何面对站在全世界的聚光灯下，当他得到了第一次在F1里坐进领先赛车的机会？他会如何应对压力，当他在那么仓促的情况下，在那么短的时间里接收许多信息？”
“我认为我们能绝对有信心地说，他在每个方面都非常强势地交出了答案。他在自由练习里平缓地开始，但很快让达到良好的速度。尽管瓦尔特利在整个周末里比他快了一点，但关键的是在排位赛里，我们看到当压力开始出现时，他没有退缩。实际上他在每个阶段里都有进步。
“对第一次坐进（梅赛德斯）赛车的人来说，对抗像瓦尔特利这么快的车手。他（拉塞尔）带来了非常非常好的表现。我认为那是我们的主要收获，他强势地回答了如何驾驭自己的问题：在排位赛的压力下，他绝对使出全力；在比赛发车时他做得相当出色；在比赛中当他需要果断超车时，他做得非常优秀。
“这对名列前矛的竞争者来说是真正重要的优势。我认为尽管比赛结果令人失望，但是乔治可以满意而归，知道他已经向世界展示了他的能力。”
当前梅赛德斯没有通报汉密尔顿的情况，因此拉塞尔可能在周五的自由练习里继续出场。而七届世界冠军最晚只要在周六排位赛前返回，就能继续参加2020赛季收官战。
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|Formula 1
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|Frankie Mao