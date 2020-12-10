梅赛德斯庆幸无线电故障所致进站失误发生在萨基尔

梅赛德斯在上周日的比赛里丢掉了一场眼看到手的胜利，在安全车时期进行双车进站时出现了重大失误，导致两辆赛车丢掉了领先位置。

当时，无线电故障导致了混乱，代替刘易斯·汉密尔顿比赛的乔治·拉塞尔带着他和博塔斯俩人的轮胎回到赛道，而车队意识到轮胎出错之后，只能让芬兰人重新装上先前使用的硬胎继续比赛。

在德国车队常规的比赛复盘节目中，埃里森声称车队的无线电设置早就存在隐患，只是幸运地在本赛季世界冠军尘埃落定之后才第一次遇到。

“维修区团队使用的无线电一次只能听到一个声音，”英国人解释说。“尽管他们听着超过一个可能的信号源，他们一次只能听到一个信号息源，不是像电话会议那样可以有几个人同时讲话。”

“他们只能听到一个频道，通常维修墙上他们的主管罗恩·米道斯会告诉他们需要来到维修区进行换胎。但是他们的无线电不只是与罗恩·米道斯连接，也连接到了车手。

“那时在乔治那边的车库里，他的技师们的无线电在接收车手的信息。如果车手要开始讲话并且讲了什么，他们的无线电会接受车手的讲话。瓦尔特利那边也是如此。

“那个时候罗恩呼叫维修区团队进行双车进站。就在同时，乔治也在无线电上说话。乔治车库里一半人的无线电不是在收听罗恩的信息，而是收到了乔治的讲话。所以乔治那边半数人没有听到（罗恩的）信息，那意味着当每个人都进到维修区执行进站时，乔治的轮胎只拿出了半套。当乔治出现在维修区换胎时，等在那里的轮胎半套是他的，半套是瓦尔特利的——因为瓦尔特利的整套轮胎已经搬了出来。

“在没有意识到这点的情况下，第一次换胎时，技师们换上了一套混合的轮胎。他们正确地换上了半套乔治的轮胎，同时也换上了摆在那里的瓦尔特利的轮胎。那时乔治带着搞混的轮胎离开维修区，在后面的瓦尔特利立即进来。

”那时我们意识到我们搞砸了，但对乔治已经无能为力。问题已经发生。但是有那么一瞬间，我们意识到我们搞砸了，试着挽回我们造成的烂摊子，由无线电编程造成的错误导致了一开始的困惑。那造成了很多时间损失，因为我们把轮胎倒来倒去，要给瓦尔特利的赛车换上有效的轮胎。

“半套瓦尔特利的轮胎已经装到了乔治的赛车上。所以我们只能给瓦尔特利的赛车换上一套完全不同的轮胎。最快也是最好的办法就是换上瓦尔特利进站时用的那套原始轮胎，让他用那套不好的轮胎出去，但那是最好的或在那时最不糟糕的选择。

“我们只是幸运，这个问题只在现在发生，在世界冠军争夺结束之后，或者不是在下赛季竞争还开放的时候。”

拉塞尔展示了能力

为了纠正拉塞尔赛车上的错误，车队不得不把他再次召回，令他从第一掉落到第五。最终，当他再次向胜利发起冲击时，因为爆胎而丢掉了首次品尝F1大奖赛胜利的机会。最后，英国人只能接受第九名的结果，外加做出最快单圈对应的额外的积分。

埃里森表示梅赛德斯不能确定拉塞尔的慢速爆胎是什么原因造成的，只能怀疑或是粘到了杰克·埃肯撞坏鼻翼时留下的碎片，或是为了超车而激进走线时轧路肩导致的。

虽然与胜利无缘，但是拉塞尔的表现受到了一片赞誉。埃里森表达了对他发挥的高度认可。

“乔治在他参加过的初级方程式里的表现令人印象深刻，没有人怀疑他是很快的车手，”梅赛德斯技术总监说道。“但问题是他在压力下会表现得多好？他如何面对站在全世界的聚光灯下，当他得到了第一次在F1里坐进领先赛车的机会？他会如何应对压力，当他在那么仓促的情况下，在那么短的时间里接收许多信息？”

“我认为我们能绝对有信心地说，他在每个方面都非常强势地交出了答案。他在自由练习里平缓地开始，但很快让达到良好的速度。尽管瓦尔特利在整个周末里比他快了一点，但关键的是在排位赛里，我们看到当压力开始出现时，他没有退缩。实际上他在每个阶段里都有进步。

“对第一次坐进（梅赛德斯）赛车的人来说，对抗像瓦尔特利这么快的车手。他（拉塞尔）带来了非常非常好的表现。我认为那是我们的主要收获，他强势地回答了如何驾驭自己的问题：在排位赛的压力下，他绝对使出全力；在比赛发车时他做得相当出色；在比赛中当他需要果断超车时，他做得非常优秀。

“这对名列前矛的竞争者来说是真正重要的优势。我认为尽管比赛结果令人失望，但是乔治可以满意而归，知道他已经向世界展示了他的能力。”

当前梅赛德斯没有通报汉密尔顿的情况，因此拉塞尔可能在周五的自由练习里继续出场。而七届世界冠军最晚只要在周六排位赛前返回，就能继续参加2020赛季收官战。