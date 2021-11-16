梅赛德斯就汉密尔顿/维斯塔潘巴西4号弯事件要求重审

当时，维斯塔潘在进入4号弯防守位置时，把汉密尔顿逼出了赛道。荷兰人也跑出赛道，但保持在领先位置上。不过，汉密尔顿最终在第59圈完成超越，并且把这次超车转化为了胜利。

事实上，当值赛会干事留意到这一事件，但他们选择不进行调查。而在赛后，F1赛事总监迈克尔·马西承认，会干事没有接触到维斯塔潘的车载正面录像，而车载录像 "有可能 "提供一个关键信息。

本周二，圣保罗比赛两天后，F1终于公布了这段录像。梅赛德斯认为这一新证据，可能会改变赛会干事的决定，因此要求对事件进行重新审查。

"梅赛德斯-AMG马石油F1车队确认，我们今天已经根据《国际体育准则》第14.1.1条，对于2021年巴西大奖赛第48圈44号赛车和33号赛车在4号弯事故提出了复审请求，理由是在做出决定时，赛会干事们没有得到新证据。"

第14.1.1条规定，如果比赛当中没有的新证据被提出来，竞争对手可以要求复审。现在由国际汽联决定是否采纳新证据，从而是否有必要正式复审，以批准审查，然后进一步采取行动。

以奥地利比赛期间，佩雷兹/诺里斯的受罚来说，如果维斯塔潘被判定把汉密尔顿逼出赛道，将遭致5秒的罚时。上周日，荷兰人最后领先第三名完赛的瓦尔特利·博塔斯3秒。一张5秒罚单足够他与芬兰人互换名次，那样将是他被汉密尔顿再追回3分。或者，因为正式比赛成绩已经出炉，也可能在卡塔尔被罚掉发车位置。