梅赛德斯将“尽可能花更长的时间”决定是否提拔安东内利

梅赛德斯领队托托·沃尔夫表示，他将“尽可能花更长的时间”决定明年由谁接替即将加盟法拉利的汉密尔顿。

这家德国制造商正在考虑是否提拔其年轻车手安东内利搭档乔治·拉塞尔，或是继续尝试吸引三届世界冠军马克斯·维斯塔潘。尽管后者与红牛的合同将在2028年到期，但是鉴于这家饮料巨头内部的权力之争，荷兰人或考虑提前离队。

沃尔夫此前曾表示，与其试图用承诺来吸引维斯塔潘，布莱克利的团队更需要把重点放在提高其挣扎的W15赛车速度上，并相信只要做到这点，最优秀的车手自然会被吸引而来。

虽然2024赛季早期的比赛对梅赛德斯来说相当艰难，但在加拿大和西班牙“背靠背”接连登上领奖台，让车队看到了取得突破的希望。

当被问及梅赛德斯在过去两场比赛的表现是否足以说服维斯塔潘跳槽时，沃尔夫重申了梅赛德斯的立场，即车队需要专注于让W15发挥更多的速度。

“我认为我们需要继续进步，审视自己，最重要的是，作为一支车队，与我们的车手刘易斯和乔治同在。我们只需要变得更好，希望巩固我们登上领奖台的能力，在某个阶段，能够靠自己赢得比赛，那么优秀的车手自然会想来，”沃尔夫表示。

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG F1 Team at the Press Conference Photo by: Sam Bagnall / Motorsport Images

同时，沃尔夫也明确表示，他不会与荷兰人就明年缩短与红牛的合同并加盟梅赛德斯进行任何对话。

“不，目前还没有谈判。因为我认为我们需要审视自己，改进赛车，”奥地利人说道。

据德国媒体报道，梅赛德斯已经决定提拔安东内利。目前这名意大利小将正在代表Prema车队征战个人的首个F2赛季。

此前，国际汽联曾宣布将考虑为17岁的安东内利颁发超级驾照，从而让他能在8月份年满18岁之前参加第一节自由练习，甚至是代表诸如威廉姆斯等车队亮相正赛。

然而，沃尔夫否认梅赛德斯已经对安东内利做出了决定，并强调在确定2025年谁将接替汉密尔顿的位置之前，车队还想再看看车手市场的发展动态。

“我们还没有做出车手的决定。我说过，我们希望尽可能多花些时间做出这个决定，因为没人知道会发生什么，”沃尔夫说道。

与此同时，红牛领队克里斯蒂安·霍纳仍然坚持相信，明年维斯塔潘将继续与这家能量饮料巨头履行合约，因为他曾多次谈到不太可能转投梅赛德斯。

“马克斯明年还会在这里，这是……托托还在谈论这件事吗？他说了什么？“霍纳说。

当被告知沃尔夫的言论时，霍纳补充道：”他也说了没有谈吧？所以他们只谈论到了（要挖角维斯塔潘），但并没有和他谈？好吧。”

补充报道 / Frederik Hackbarth 及 Ben Hunt

翻译/小飞侠