梅赛德斯将在拉塞尔生日当天发布新车W14

载入语音播放

去年是德国车队斯自2014年以来第一次无缘F1年度冠军。在全新空气动力学规则之下打造的W13赛车，在赛季开始后长期受困于“海豚跳”和车身高度问题，无法与红牛、法拉利竞争世界冠军。

不过在赛季晚期，拉塞尔在正式代表梅赛德斯比赛的第一个赛季里，在巴西大奖赛收获了职业生涯首个大奖赛胜利。并且，他在匈牙利为车队拿到了赛季里唯一一个杆位。在度过了“学习”的一年后，梅赛德斯寄希望于W14能够在2023赛季加入锦标赛冠军的争夺。

昨天，梅赛德斯在车队CEO兼领队托托·沃尔夫生日当天，宣布了W14的发布日期，将比法拉利晚一天，而当天恰好是拉塞尔的生日。当车迷在社交媒体上指出这一事实后，车队回应称“不错的生日礼物”。

今年，刘易斯·汉密尔顿与拉塞尔将第二年搭档。虽然这位七届世界冠军刚刚度过38岁生日，而且与梅赛德斯的现有合约将在今年年底到期，但是他在上赛季结束前明确表示将商讨续约，因为他希望与“银箭”创造更多辉煌。

目前，只有上赛季双料年度冠军红牛、周冠宇效力的阿尔法·罗密欧以及哈斯还未公布2023赛车的亮相时间。