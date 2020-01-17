梅赛德斯将在情人节发布F1新赛车

梅赛德斯在2019赛季连续第六次夺得车手和制造商年度冠军，成为F1历时上第一支连续六年包揽双冠的车队，一举打破了法拉利在1999-2004年期间创造的纪录（六个制造商锦标和五个车手锦标）。

自2014年F1启用V6涡轮增压加混合动力的规则之后，已经举行了121场大奖赛，而这家德国制造商的车队在囊获所有锦标赛头衔的同时，赢下了89个分站胜利、胜率超过73.5%，另有94个杆位、48次包揽比赛前二名、58次占据第一排发车位的纪录。

今年，梅赛德斯将继续以刘易斯·汉密尔顿和瓦尔特利·博塔斯的阵容出战。德国车队确定2020年F1赛车将在2月14日在银石进行首航。届时，新车的试航不会对外界开放，但将以资料的形式对外发布。

值得一提的是，新科六届世界冠军汉密尔顿昨天在Instagram上发表了一通新年宣言。他在为购置了新家而感到心情愉快之余，表示他将在新赛季变身“一台机器”，同时要达到“另一个水平”。

2020赛季的首轮季前测试将在2月19日于西班牙巴塞罗那开始，为期三天。休息四天后，2月26-28日将举行第二轮测试，地点仍是巴塞罗那。两个星期之后，3月15日，新赛季将在澳大利亚墨尔本的阿尔伯特公园揭幕。