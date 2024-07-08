梅赛德斯将在夏休期继续升级W15

梅赛德斯在英国大奖赛取得一场“实在的胜利”之后，将在夏休期前的匈牙利和比利时大奖赛中继续升级赛车，以便延续其挑战比赛胜利的势头。

刘易斯·汉密尔顿在上周日的英国大奖赛中第九次赢得主场比赛，打破了他长达二年半的胜利，同时将个人F1生涯大奖赛胜绩扩大到104场。这是梅赛德斯自2021年后第一次在赛季中连续两场比赛取胜，而且相比乔治·拉塞尔在奥地利的获胜得益于马克斯·维斯塔潘和兰多·诺里斯的相撞，银石的结果更加实实在在。

拉塞尔和汉密尔顿在排位赛中帮助梅赛德斯自2021赛季以来首次包揽第一排发车的位置。尽管在赛道干地转雨地期间，迈凯伦的比赛速度更出色，但德国车队临场执行更加精准，最终帮助汉密尔顿自2021年沙特阿拉伯大奖赛后第一次登上最高领奖台——拉塞尔则因赛车漏水而退赛。

这样的表现说明近期W15赛车的胜绩成果，而梅赛德斯领队托托·沃尔夫表示他的团队将乘胜追击，在接下来布达佩斯和斯帕的背靠背里继续提高赛车的性能。

“在性能方面还有更多改进空间，我们将为布达佩斯和斯帕带来更新套件，”奥地利人在银石赛后说。“我们不能得意忘形，上周我们因（维斯塔潘和诺里斯）缠斗而获胜，但今天我们赢得了一场实在的胜利。我们拥有真正的速度，你可以看到乔治和刘易斯领先——几乎在所有条件下，我们都在那里。”

自从2022年F1启用地面效应规则之后，两年半时间梅赛德斯一直无法真正解锁赛车性能，更在今年走过了一段很长的弯路。赛季初，W15赛车顶多是第四快的赛车，但从加拿大启用了升级套件之后，车队逐渐理解了如何找到合适的调校。

鉴于汉密尔顿已经决定明年转投法拉利，这场在银石的胜利——他与梅赛德斯携手拿到的第83胜——被赋予了”童话”色彩。

“当你想到五场比赛之前我们甚至都不是领奖台的竞争者，这看起来就像第三年没有表现，然后‘一切顺利起来’，”沃尔夫解释说。“突然之间，所有之前不合理的事情都变得合理了。研发方向的成果又回到了从前。我们找到了性能，并将其应用到赛车上，它转化为单圈时间。”

“过去两年的情况并非如此。我们无法为车手带来能让他们争夺胜利的赛车。让刘易斯在他代表梅赛德斯最后一次在这里比赛时再次赢得英国大奖赛，几乎就像一个小小的童话，我们不能准备更好的剧本了。我们证明了当前我们所做的事情是正确的。”

比赛后期雨地转干地的关键时期，汉密尔顿和身后的维斯塔潘同圈进站，原本处于前方的诺里斯则晚了一圈。这成为比赛的转折点，梅赛德斯车手就此取得了领先。虽然维斯塔潘换上更耐用的硬胎，而且车速明显恢复并在最后几圈超过同样换了软胎但速度相对不济的诺里斯，但是汉密尔顿在最后几圈里出色地管理着轮胎，挫败了红牛车手的最后冲锋。

“我们没有中性胎（可以使用），就是这么简单，”沃尔夫解释了最后一次轮胎选择的原因。“我们不相信硬胎是合适的轮胎。事后来看，可能正确的优先顺序是中性胎、硬胎和软胎，那样才是最快的。但我们最后保住了胜利。我认为我们的轮胎衰竭比迈凯伦更好，那确保了我们的胜利。”