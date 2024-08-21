梅赛德斯对W15赛季初不够快感到惊讶

梅赛德斯始终对W15赛车会很快有信心，但惊讶于其没有在赛季伊始发挥应有的潜力。

这家德国制造商在夏休之前的四场比赛中取得了三场胜利。其中乔治·拉塞尔在奥地利大奖赛中获胜，刘易斯·汉密尔顿则在英国和比利时笑到最后。

这些成功得益于车队在摩纳哥大奖赛前后所进行的一系列升级，帮助其实现了一直追求更好的赛车平衡性的目标。

但车队工程总监安德鲁·肖夫林认为，车队向前迈出一步的关键仅仅只是逐步了解了如何释放赛车所拥有的潜能。

“这并不是一个突破性的时刻，”肖夫林说道，“我想我们一直认为这辆赛车，在属于它的日子里，它似乎应该很快。但是赛季初，能够在整个周末做到这一点，对我们来说是一个挑战。它现在它各更加有用

Andrew Shovlin, Trackside Engineering Director, Mercedes-AMG Photo by: Erik Junius

“这不是一次发展。我们做了很多事情来试图解决这些问题。“

“就像我说的，我们很惊讶我们一开始没能跑得更快。我们认为我们制造了一辆好车，它的底部确实是一辆好车。它只是有一些问题，我们必须解决。现在我们看到了辛勤工作的成果。”

肖夫林认为，一旦梅赛德斯正确地理解了如何让赛车跑得更快，就能取得长足的进步。

“这只是组织运作良好的一个特征，”他说道， “F1的很多成功都与学习有关，与想法有关。今年截至目前，我们的学习效率很高，创意的产生也很好。最终，这就是所有新部件和新开发的来源。”

同时，风洞和模拟预测与现实表现更好地关联在一起，也让梅赛德斯获益良多。

“你模型建得越好，你在线下开发得就越好，”他补充道，“正如我们所说，我们有很多不同的模型，相关性从来都不是完美的，但这是一个我们确实看到了进步的领域。在没有进行大量风洞测试或赛道测试的情况下，模拟赛车表现的能力是目前最理想的开发方式之一。”

"在风洞测试或赛道测试都有限制的情况下，为赛车的行为建模是目前研发升级的最佳途径之一"。

翻译/小飞侠