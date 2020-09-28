汉密尔顿因为在去到发车区前所做的两次练习起步，总计被罚10秒，并且一度被扣去2个超级驾照分。

这次受罚，让获得杆位的汉密尔顿错过了在索契赢得比赛，也错失了追平迈克尔·舒马赫91胜纪录的第一个机会。胜利由发车后上升到第二位的瓦尔特利·博塔斯拿下，而英国人屈居第三。

赛后，汉密尔顿的受罚引起了争议，尤其是扣分令他险些与自动停赛一场只有2分之差。包括马克斯·维斯塔潘、塞巴斯蒂安·维特尔在内的对手，都向英国人表示了支持，认为扣分过于严格。

峰回路转的是，比赛过后几个小时，赛会干事在重审证据之后撤销了对汉密尔顿的扣分，改为对做出错误指示的梅赛德斯车队处以2.5万欧元罚款。

尽管如此，梅赛德斯和汉密尔顿会出现这样的失误，还是成为了索契赛后的焦点。对于为何选择在那个位置做起步练习，肖福林做出了解释。

“在有些地方，地上会标出一块区域，你需要在那个区域做练习起步；其他地方，大致就是普通区域，”英国人说道。

“通常，如果有许多橡胶，那不能代表发车区。车手以及工程师会想要找抓地力方面与发车区的预计情况更接近的地方。

“刘易斯问他是否可以往前去一点。我们没有意识到他已经有多远，还会往前多远。但真的只是试图找到一块同你将要在比赛开始时做正式起步比较接近的路面。”

汉密尔顿做了两次起步练习，随后才驶到发车区，因而收到了两张5秒的罚单。肖福林表示，车队没有留意到他第一次做练习的地点，而当第二次看到之后，就已经有了不详预感，但原以为不会是比赛中罚时的处罚。

“我们没有看到第一次（练习起步）。当我们看到第二次的时候，我们认为他们（赛会干事）不会喜欢，”梅赛德斯赛道总工程师说。

“我们不认为那是危险的。鉴于《赛事注意事项》说的是，在维修区出口后方的右手边，我们认为这足够含糊，所以我们可能只会被训斥一通。

“当我们看到赛车的位置时，没有完全感到意外，如果他们不喜欢那个样子。毫无疑问，可能有车队报告了此事，也可能国际汽联或赛会干事他们自己注意到了。我不知道。”

“同意不再争辩”

这已经是本赛季第二次汉密尔顿因为非战斗性犯规而无缘胜利。前一次在蒙扎，他在安全车出动后紧急进站途中，没有留意到处于非常规位置的维修区通道关闭信号灯。梅赛德斯车队人员直到最后一刻才发现，但为时已晚，结果英国人被罚停10秒。

面对近三场比赛中第二次出现问题，梅赛德斯领队托托·沃尔夫拒绝寻找“替罪羊”。

“错误永远是一起发生的，”沃尔夫在赛后说道。“不是车队的错，也不是刘易斯的错。我不会责怪任何人，我从来不这么做。”

“罗恩（米道斯，体育总监）和我当时在赛会干事那里，裁决是他（汉密尔顿）没有在（进行起步练习）正确的地方。

“赛事总监的注意事项里没有说什么是正确的地方，规则书里也没有。所以我们不同意这一点——我们（梅赛德斯和赛会干事）同意不再争辩。

“另一个（违规）是没有在侦查圈保持连贯的速度驾驶，而这也是有争议的。但是比赛已经结束了。他受到了10秒处罚。为一个侦查圈的犯规受到比赛中的处罚，同样是能争辩的。但是你只能忍受痛苦，往前看。”

在俄罗斯大奖赛之前，汉密尔顿身背8个驾照扣分，其中4分是因为两次与亚历山大·阿尔本的相撞，而除了在蒙扎违规进入维修区被扣2分，还有2分是在红牛环第一个周末的排位赛Q3里无视黄旗。

在国际汽联确认扣分撤销前，沃尔夫在被问到对汉密尔顿是否公平时，他回答说：“我非常清楚，我不会指责车队里的任何人，不会指责车手。到此为止。

“我对处罚不高兴，因为这很牵强，但我们同意不再争辩。我永远尊重赛会干事的工作，但对那个裁决，我们同意不再争辩。“