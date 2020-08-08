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梅赛德斯对新版《协和协议》条款感到不满

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梅赛德斯对新版《协和协议》条款感到不满
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2020年8月8日 上午6:37

托托·沃尔夫表示梅赛德斯不觉得为签署新一期《协和协议》做好准备，因为其对现有提议存在诸多异议，包括奖金分配新标准将使德国制造商成为“最大受害者”。

事关F1商业命脉的新一期《协和协议》应该在2021年起实施，而自由传媒代表的F1定下了8月12日为协议签署的截止日期，也就是下周三。

作为当前F1的商业权利拥有者，这份《协和协议》被视为自由传媒带领这项运动彻底告别过去，打上新烙印的关键，而其明确表示要通过新的体制打造对参赛者更公平、更能可持续发展的环境。

法拉利、迈凯伦和威廉姆斯这三支最拥有历史的车队都表示准备签字，然而过去六年在F1独霸一方的梅赛德斯却表示不会向当前的提议内容妥协。

德国车队的领队沃尔夫在70周年大奖赛周五的新闻发布会上表示，梅赛德斯支持重要的改革，但是自己不应该变成损失最大的人。

“显然这涉及到十支车队、国际汽联和FOM，我们认可每个人都有他们自己的立场和本质上他们自己的利益，”沃尔夫说道。

“站在梅赛德斯的角度，我们非常明确地表明我们支持更加均衡的奖金分配。我们同意成功就有回报并且大家都有可能。

“我要说的是，我们是奖金损失方面最大的受害者。法拉利保持了他们的优势地位。红牛显然抗议依靠AlphaTauri达到平衡。所以我们是最受伤的。

“我感觉梅赛德斯在过去十年里对这项运动做出了贡献。除了在赛道上有竞争力，我们的车手很明显是全球最有吸引力的。”

在梅赛德斯运动部门主管看来，德国车队在谈判中没有得到应有的待遇，虽然不至于没有回旋的余地，但是取决于自由传媒的态度。

“我们觉得虽然参与了那些谈判，但是我们没有得到应有的对待。所以对我们来说有一大堆法律、商业和竞赛方面的开放性话题。我们的观点是，我不觉得我们准备好签署《协和协议》。

“取决于另一方面。如果你愿意坐到谈判桌，处理关键话题，讨论话题，达成可能折中的结果，那么我认为可以进行得相当快速。我还没看到这种态度。”

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11 and Max Verstappen, Red Bull Racing RB16 at the start of the race

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11 and Max Verstappen, Red Bull Racing RB16 at the start of the race

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

大多数车队不满

梅赛德斯在2010年时隔近半个世纪后再次以厂商车队身份参赛。从2014年起，德国车队赢得了所有世界冠军，以六年包揽双冠的伟绩打破了法拉利在1999-2004年创造的11冠纪录。本赛季当前，梅赛德斯再度一骑绝尘，正本着第七年“双冠王”而去。

据悉，已经12年没有任何世界冠军入账的法拉利，不仅将保留其参赛70多年的额外奖励。对此梅赛德斯可以理解，但是作为眼下成绩最出色的车队，其认为自己的价值没有在新协议中得到体现。

此外，当F1试图废除任何紧急的规则修改需要车队一致同意的条款时，法拉利却仍然拥有对F1规则修改的“一票否决权”，也让梅赛德斯感到不快。

沃尔夫声称实际上大多数车队都对新协议的细节感到不满，但是一些人在公开场合并不发声。

“我认为大多数车队，如果没有90%，都认为需要整顿，有些关键条款需要在管理和某些商业方面进行讨论，”奥地利人在周五下午向Sky Sports F1表示。

“但是我们没办法参与进去。有些人走到电视镜头前，他们拍商业权利拥有者的马屁。然后等我们到了会议上，他们就开始嚷嚷，而且声音是最想的。我猜需要强硬起来，表达自己的观点。

“我们热爱这项运动，我们与自由传媒和国际汽联的核心目标是一致的。我们都想留在留下来，为了这项运动的好，所要做的就是讨论。”

值得一提的是，《协和协议》不像《竞赛规则》和《竞技规则》，向来没有明确的截止日期。但是，自由传媒在不久前表示协议的敲定“绝对不拖到8月12日之后”。而8月10日，即下周一，美国公司将召开第二季度财务状况报告会。

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Author Frankie Mao

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