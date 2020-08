梅赛德斯对新版《协和协议》条款感到不满

事关F1商业命脉的新一期《协和协议》应该在2021年起实施,而自由传媒代表的F1定下了8月12日为协议签署的截止日期,也就是下周三。

作为当前F1的商业权利拥有者,这份《协和协议》被视为自由传媒带领这项运动彻底告别过去,打上新烙印的关键,而其明确表示要通过新的体制打造对参赛者更公平、更能可持续发展的环境。

法拉利、迈凯伦和威廉姆斯这三支最拥有历史的车队都表示准备签字,然而过去六年在F1独霸一方的梅赛德斯却表示不会向当前的提议内容妥协。

德国车队的领队沃尔夫在70周年大奖赛周五的新闻发布会上表示,梅赛德斯支持重要的改革,但是自己不应该变成损失最大的人。

“显然这涉及到十支车队、国际汽联和FOM,我们认可每个人都有他们自己的立场和本质上他们自己的利益,”沃尔夫说道。

“站在梅赛德斯的角度,我们非常明确地表明我们支持更加均衡的奖金分配。我们同意成功就有回报并且大家都有可能。

“我要说的是,我们是奖金损失方面最大的受害者。法拉利保持了他们的优势地位。红牛显然抗议依靠AlphaTauri达到平衡。所以我们是最受伤的。

“我感觉梅赛德斯在过去十年里对这项运动做出了贡献。除了在赛道上有竞争力,我们的车手很明显是全球最有吸引力的。”

在梅赛德斯运动部门主管看来,德国车队在谈判中没有得到应有的待遇,虽然不至于没有回旋的余地,但是取决于自由传媒的态度。

“我们觉得虽然参与了那些谈判,但是我们没有得到应有的对待。所以对我们来说有一大堆法律、商业和竞赛方面的开放性话题。我们的观点是,我不觉得我们准备好签署《协和协议》。

“取决于另一方面。如果你愿意坐到谈判桌,处理关键话题,讨论话题,达成可能折中的结果,那么我认为可以进行得相当快速。我还没看到这种态度。”

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11 and Max Verstappen, Red Bull Racing RB16 at the start of the race

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images