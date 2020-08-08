梅赛德斯对新版《协和协议》条款感到不满

事关F1商业命脉的新一期《协和协议》应该在2021年起实施，而自由传媒代表的F1定下了8月12日为协议签署的截止日期，也就是下周三。

作为当前F1的商业权利拥有者，这份《协和协议》被视为自由传媒带领这项运动彻底告别过去，打上新烙印的关键，而其明确表示要通过新的体制打造对参赛者更公平、更能可持续发展的环境。

法拉利、迈凯伦和威廉姆斯这三支最拥有历史的车队都表示准备签字，然而过去六年在F1独霸一方的梅赛德斯却表示不会向当前的提议内容妥协。

德国车队的领队沃尔夫在70周年大奖赛周五的新闻发布会上表示，梅赛德斯支持重要的改革，但是自己不应该变成损失最大的人。

“显然这涉及到十支车队、国际汽联和FOM，我们认可每个人都有他们自己的立场和本质上他们自己的利益，”沃尔夫说道。

“站在梅赛德斯的角度，我们非常明确地表明我们支持更加均衡的奖金分配。我们同意成功就有回报并且大家都有可能。

“我要说的是，我们是奖金损失方面最大的受害者。法拉利保持了他们的优势地位。红牛显然抗议依靠AlphaTauri达到平衡。所以我们是最受伤的。

“我感觉梅赛德斯在过去十年里对这项运动做出了贡献。除了在赛道上有竞争力，我们的车手很明显是全球最有吸引力的。”

在梅赛德斯运动部门主管看来，德国车队在谈判中没有得到应有的待遇，虽然不至于没有回旋的余地，但是取决于自由传媒的态度。

“我们觉得虽然参与了那些谈判，但是我们没有得到应有的对待。所以对我们来说有一大堆法律、商业和竞赛方面的开放性话题。我们的观点是，我不觉得我们准备好签署《协和协议》。

“取决于另一方面。如果你愿意坐到谈判桌，处理关键话题，讨论话题，达成可能折中的结果，那么我认为可以进行得相当快速。我还没看到这种态度。”

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11 and Max Verstappen, Red Bull Racing RB16 at the start of the race Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

大多数车队不满

梅赛德斯在2010年时隔近半个世纪后再次以厂商车队身份参赛。从2014年起，德国车队赢得了所有世界冠军，以六年包揽双冠的伟绩打破了法拉利在1999-2004年创造的11冠纪录。本赛季当前，梅赛德斯再度一骑绝尘，正本着第七年“双冠王”而去。

据悉，已经12年没有任何世界冠军入账的法拉利，不仅将保留其参赛70多年的额外奖励。对此梅赛德斯可以理解，但是作为眼下成绩最出色的车队，其认为自己的价值没有在新协议中得到体现。

此外，当F1试图废除任何紧急的规则修改需要车队一致同意的条款时，法拉利却仍然拥有对F1规则修改的“一票否决权”，也让梅赛德斯感到不快。

沃尔夫声称实际上大多数车队都对新协议的细节感到不满，但是一些人在公开场合并不发声。

“我认为大多数车队，如果没有90%，都认为需要整顿，有些关键条款需要在管理和某些商业方面进行讨论，”奥地利人在周五下午向Sky Sports F1表示。

“但是我们没办法参与进去。有些人走到电视镜头前，他们拍商业权利拥有者的马屁。然后等我们到了会议上，他们就开始嚷嚷，而且声音是最想的。我猜需要强硬起来，表达自己的观点。

“我们热爱这项运动，我们与自由传媒和国际汽联的核心目标是一致的。我们都想留在留下来，为了这项运动的好，所要做的就是讨论。”

值得一提的是，《协和协议》不像《竞赛规则》和《竞技规则》，向来没有明确的截止日期。但是，自由传媒在不久前表示协议的敲定“绝对不拖到8月12日之后”。而8月10日，即下周一，美国公司将召开第二季度财务状况报告会。