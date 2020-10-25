梅赛德斯对坚持为博塔斯换硬胎的决定“相当坚定”

在比赛前几圈零星的雨滴、中性胎没达到工作状态带来的混乱后，博塔斯成功超过用软胎上演惊人开局的迈凯伦车手卡洛斯·塞恩斯后领跑比赛。但是，芬兰人在第一名的位置上只坚持到第20圈，就被队友刘易斯·汉密尔顿超过。

此后，英国人逐渐扩大差距，在第40圈带着8秒的优势进站，以硬胎回到赛道上。在得知队友换上的是本周末最硬配方的轮胎后，博塔斯回复说他想换软胎，希望在比赛尾声阶段能够依靠轮胎性能追上汉密尔顿。

芬兰人在下一圈进站，但是车队没有给他换上最软配方的轮胎，而是与汉密尔顿相同配方的硬胎。此后，他始终无法跟上队友的节奏，被越甩越远，最后落后25秒，第二个冲过终点线。

赛后，沃尔夫对没有给博塔斯换上他想要的软胎做出了解释，因为车队十分确信软胎的表现会非常糟糕。

“我们偶尔那么做过，但那总是很微妙的情况，”沃尔夫说道。“你让领先的车手换上硬胎，因为你认为那是正确的选择，然后处于第二的车手尝试说服你另一个想法，这会很难解释，因为你本质上要对调赛车的顺序。”

“我们不想干预太多；今后我们会在一些情况下允许（采纳）这些决定。”

沃尔夫以Racing Point车手塞尔吉奥·佩雷兹和雷诺的埃斯特班·奥康用软胎跑各自的最后一个阶段为例，证明博塔斯的建议不是好选择。

“我们当时相当确信硬胎是更好的轮胎，”奥地利人补充道。“我们从赛车上看到的所有数据都指向了硬胎比中性胎和软胎更好。当你看到Checo（佩雷兹）和埃斯特班（奥康）在最后的情况时，软胎根本不奏效。”

“软胎在比赛尾声时期实际是最弱的轮胎。我们对我们的决定相当坚定，因为我们预计到硬胎是更好的轮胎。”

博塔斯坦言他提出换软胎只是为了做“一些不同的”。而相比不如他所愿，让芬兰人不理解的是自己的速度不足。

“我们开始感觉到一些震动，这意味着轮胎会很快耗尽，而且总是有爆胎的风险。所以最终最安全的做法是用硬胎，并且难道积分，”博塔斯说道。

“今天就是这样，但根本上我的主要问题是缺乏速度，我对此不太理解。只是今天没有速度，我相信每个人都能看出来。没有安全车或任何意外，让这变成了一场倒霉又漫长的比赛。”