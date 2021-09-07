梅赛德斯宣布拉塞尔2022年加盟且签下长约

昨天阿尔法·罗密欧宣布了瓦尔特利·博塔斯将在明年转投瑞士Hinwil基地，为拉塞尔加盟七届世界冠军车队扫清了最后的障碍。

今年，拉塞尔在威廉姆斯效力的第三个赛季，表现异常出色。赛季开始后连续八场排位赛进入Q2，还有两次闯入 Q3。夏休期前的匈牙利大奖赛，英国人以第八名完赛，终于首次代表英国车队拿到积分。

此后在斯帕的排位赛雨战里，拉塞尔惊人地获得第二。当周日正赛被大雨严重搅乱，最后只在安全车带领下完成了3圈后，英国小将获得了第二名，在个人赛车生涯里第一次登上F1领奖台。

23岁的拉塞尔在2017年参加GP3时，就已经加入了梅赛德斯的年轻车手培养项目。同年，他赢下了这项锦标赛的年度冠军。而在他摘下F2年度冠军的2018年，他成功说服了当时负责管理威廉姆斯车队的克莱尔·威廉姆斯，在第二年正式进军F1，并且签约三年。

去年当汉密尔顿因感染新冠病毒而错过了赛季末的萨基尔大奖赛后，拉塞尔得到召唤，临时驾驶梅赛德斯赛车参赛，并且险些赢得胜利。自那以后，对于德国车队应该提拔英国年轻人的呼声非常高。

在今年首先与汉密尔顿续签两年合约之后，梅赛德斯领队托托·沃尔夫经过长时间的考量，决定把2022年的机会交给拉塞尔。

“他在他参加过的每个（初级）级别的赛事里都是获胜者，过去三个赛季在威廉姆斯，让我们感觉到他在F1可以拥有的未来，“沃尔夫表示。

“现在我们的挑战，是帮助他在我们的环境里和在F1有史以来最伟大的车手刘易斯的身边继续成长。我相信他们的关系会建立起来，他们将组成一个强大的团队，为梅赛德斯在未来几年里，在赛道上和赛道下带来成绩。”

“我们2022年的计划明确并宣布之后，终于卸去了肩头的压力。但是现在，我们的注意力将回到本赛季最后九场比赛里，在今年世界冠军的挑战中倾尽全力。”

这仅是梅赛德斯2010年重组制造商车队参加F1以来，第三次更换车手。第一次，汉密尔顿在2013年接替退役的迈克尔·舒马赫。第二次，则是2016年尼科·罗斯伯格夺得车手世界冠军后突然决定不再继续，而他的空缺由博塔斯填补。

同时，2022赛季将是2012年之后，F1赛道上第一次出现两位英国车手效力同一支车队——此前为汉密尔顿与简森·巴顿在迈凯伦搭档。