梅赛德斯在波尔蒂芒迎来2020赛季第一个冠军点

纽伯格林的比赛结束后，卫冕冠军梅赛德斯在积分榜上领先第二名的红牛180分。在还剩6场比赛、最多264分可得的情况下，德国车队如果包揽前二名，而奥地利对手一分不得，哪怕不抢下最快单圈所对应的额外的一个积分，也足够提前锁定本赛季的制造商年度冠军，从而实现“七连冠”的壮举。

本周末F1将自1996年来第一次前往葡萄牙比赛，并且首次在阿尔加夫的波尔蒂芒赛道比赛。

面对一条所有车队都陌生的赛道，就像在穆杰罗时那样，谁能在最短时间内，最有效地完成练习项目，最大程度地把赛车状态调整到位，将是取得成绩的关键。

在时隔七年再次比赛的纽伯格林，周五的两节练习因天气因素而没能举行。在只有60分钟一个阶段练习的情况下，梅赛德斯还是包揽了杆位，而且由刘易斯·汉密尔顿赢得比赛，尽管获得杆位的瓦尔特利·博塔斯因动力单元故障而退赛。

然而面对在葡萄牙的新赛事，沃尔夫承认梅赛德斯已经结束了今年W11赛车的研发工作，早就把重心转到明年赛车的准备中，尽管根据规则底盘和动力单元会在最大程度上遭到冻结。

“我们在很久以前就完成了2020年升级，并且过去一直如此，”沃尔夫表示。“我们在做决定时所想的是非常全面的想法，因为每年的锦标赛你都不能承受提前结束升级。但是明年的规则改变了很多，在那方面，与前些年一样，我们决定转向明年的赛车。”

“这就是为什么你能看到车队之间表现的转换。我们总是在赛季开局和中段很强，之后谁继续研发，就在尾声阶段显出强势。”

理论上能够阻止梅赛德斯的车队只有红牛。虽然在艾菲尔大奖赛中，马克斯·维斯塔潘上升到第二名后无法对汉密尔顿构成威胁，但在最后时刻抢下了最快单圈时间。

一直以来，在赛季中后期的研发是红牛的强项。哪怕梅赛德斯当前优势明显，但是红牛领队克里斯蒂安·霍纳表示，他的车队会继续围绕RB16进行工作，直到赛季真正结束。

“我们绝对有一些进步，这鼓舞人心，”英国人说道，“我们依然在努力争取，我们仍试着提升赛车的性能。今年仍有很多比赛要参加。我们决心以好成绩结束这个赛季。“