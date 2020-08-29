梅赛德斯在斯帕并非胜券在握

周五两节练习后时间榜上前三位的差距均十分接近。梅赛德斯车手瓦尔特利·博塔斯在上午的阶段里，以领先队友0.069秒的微弱优势名列第一，但维斯塔潘落后不到0.1秒。

下午的阶段里，维斯塔潘做出了新的标杆，而汉密尔顿落后0.096秒并名列第三，被雷诺车手丹尼尔·里卡多抢到了第二。

“我们之间非常接近，我认为当前红牛快了一丁点，”汉密尔顿比奥市，“但是甚至是Racing Point，我认为他们也跟我们旗鼓。然后丹尼尔·里卡多也非常接近。”

“所以这非常激动人心。我们有些工作要做——这是肯定的——试着把赛车调整得更好。但是它给人的感觉一点也不差。”

尽管如此，汉密尔顿对W11的竞争力并没有太过担忧。他认为随着赛季的深入，车队之间差距缩小是正常的情况。不过，他承认对梅赛德斯来说，需要理解自己的发展情况如何。

“我认为赛车在一场比赛接着一场之后，只是变得不同，”英国人说，“我们参加的每场比赛，有些地方我们领先，有些地方我们落后。”

“本周末我之前就预料到了，这只是我们的第七场比赛，而随着整个F1（赛季）的发展，赛道上的差距越来越小。本周末已经显现出来了，我们与每个人都非常接近。

“我们需要理解为什么：是他们进步了，还是我们退步了？或者只是赛道布局或下压力水平的关系？谁知道呢？我们会进行研究。但是我对有趣的比赛感到激动，这是肯定的。”

本周末斯帕的天气比之前的银石和巴塞罗那凉爽许多，W11不至于存在对高温天气不适应的问题。而维斯塔潘虽然在周五做出最快单圈时间，但是他认为杆位争夺方面，红牛仍然不是梅赛德斯的对手。

当被问到梅赛德斯是否在第一个赛道日对赛车调校比较保守时，领队托托·沃尔夫表示处于正常发挥状态，但也强调自己的车队并非胜券在握。

“不，问题总是别人做了什么，在载油和引擎模式方面如何？”奥地利人说，“当然我们今天没有冒险，没有太发力。”

“但是我认为马克斯或红牛可能处于伯仲之间。而且很高兴看到里卡多/雷诺也在那里。Racing Point也一直处于领先集团里，差距非常小。就这方面来说，我认为这是F1需要的。

“我们会在周日下午领先是绝对没有保证的。我们今天的表现是正确的，但是周六早上有更多试验要做，以便理解我们处于正确的轨道上，哪种轮胎最适合赛车。”