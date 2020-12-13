梅赛德斯在收官战前承认MGU-K存在隐忧

2020赛季即将在亚斯码头上演最后一场争夺。眼看赛季收官，各大厂商的动力单元产品也接近寿命极限。而梅赛德斯已经在近期暴露出一些隐患。

塞尔吉奥·佩雷兹在巴林大奖赛还剩最后三圈时退赛，失去了领奖台的机会，就是他的Racing Point赛车的MGU-K出现了故障。而本周末回到威廉姆斯的乔治·拉塞尔，也在第一节自由练习里遇到类似的问题。

Racing Point为墨西哥人在他代表车队参加的最后一场比赛里，更换了动力单元，意味着他不得不从发车区的最后开始比赛。

梅赛德斯领队托托·沃尔夫承认，车队目前对两次事件都没有最终的答案，因此只能在收官战里做出妥协。

“我们有点小故障埋藏在那里，MGU-K不能提供它通常应有的能量，”奥地利人在排位赛后表示。“我们还不能确切地理解问题。所以我们只能在所有梅赛德斯引擎上牺牲了一点性能。”

梅赛德斯在本周末的排位赛里输给了红牛，这是本赛季第一次杆位被非采用梅赛德斯动力的赛车拿到，也是2014年混合动力时代以来，德国车队首次在亚斯码头无缘第一个起步位置。

事实上，本场排位赛差距十分接近，第三快的迈凯伦与两大豪门之间只有0.2秒左右的差距。

除了动力单元性能下调，沃尔夫认为刘易斯·汉密尔顿和瓦尔特利·博塔斯在排位赛里输给马克斯·维斯塔潘，还与软胎与赛车的磨合有关。

“我们对软胎没有找对办法，这是一个异常点，”奥地利人表示。“与其他车队的差距比通常情况要小，我们需要理解其中的原因。”

“我们无法说具体原因是什么。我们对中性胎感觉不错。这款配方比软胎更适合我们。但是今年我们一直在软胎方面非常强势，而我们这一次并不是这样，所以需要分析数据。”