梅赛德斯和F1强烈回应国际汽联对沃尔夫夫妇的调查

周二晚间，国际汽联突然发出声明，写到：“国际汽联了解到关于指控FOM人员将机密信息传递给F1车队领队的媒体猜测。国际汽联合规部门正在调查此事。”

尽管该声明没有指名道姓，但猜测该行动源于《BusinessF1》杂志刊登的一份报道，声称车队领队对于梅赛德斯领队托托·沃尔夫知晓某些来自F1管理公司（FOM）的机密信息感到不满，暗示奥地利人可能通过其妻子苏西——担任F1旗下赛事F1学院的总监，可以掌握FOM内部的详细情况——了解到其同僚无法从公开渠道得到的信息。所以，其他车队领队认为这对夫妇之间存在利益冲突。当国际汽联听说相关的抱怨之后，其主席穆哈穆德·本·苏拉耶决定采取进一步行动。

但是，关于沃尔夫和FOM行为有过失的指控，遭到了梅赛德斯和F1方面的坚决反对。F1在一份措辞强烈的声明中，F1写到：“我们注意到国际汽联今晚未提前与我们分享就发表的公开声明。我们完全相信这些指控是错误的，我们拥有健全的流程和程序，确保如果存在任何潜在的利益冲突，信息和责任将得到分离。我们相信，我们团队的任何成员都没有向一名车队领队进行过任何未经授权的披露，并警告任何人不要提出没有实质内容的轻率和严重指控。”

梅赛德斯也予以回应：“我们注意到国际汽联今晚发布的针对单一媒体未经证实指控做出回应的一般性声明，以及与梅赛德斯-AMG F1车队领队关联起来的非正式简报。本队尚未收到国际汽联合规部门就该主题的任何沟通，同时对通过媒体声明得知该调查大感意外。我们完全否认该声明和相关媒体报道中的指控，这错误地损害了我们车队领队的诚信和合规性。当然，我们邀请国际汽联合规部门就本次调查及其内容提供完整、及时和透明的沟通。”

Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images F1 Academy presentation with Zak Brown and Susie Wolff

苏西·沃尔夫在结束个人赛车比赛生涯后，从事车队管理工作，在2018至2022年先后出任了Venturi FE车队领队和CEO。而作为促进女性投身赛车运动的Dare To Be Different行动的发起人，她在今年三月加入F1商业权益所有者创建的全女性车手赛事F1学院并担任总监，直接向F1主席兼CEO斯蒂法诺·多梅尼卡利汇报工作。

对于国际汽联的指控，苏西感到愤怒，并通过个人社交平台发表声明：“我对今晚的公开指控感到深深的侮辱，但遗憾的是我并不感到惊讶。令人沮丧的是，我的诚信受到这样的质疑，尤其当它看似根深蒂固的恐吓和厌恶女性的行为，并且关心我的婚姻状况而不是我的能力。”

“在我的赛车运动生涯中，我遇到并克服了无数障碍，我拒绝让这些毫无根据的指控掩盖我对F1学院的奉献和热情。作为一名从事这项运动的女性，我面临着相当多的挑战，但我对打破障碍并为后代取得成功铺平道路的承诺仍然坚定不移。”

“我以最强烈的措辞否认这些指控。”

这并非国际汽联现任主席本·苏拉耶第一次惹下是非，尤其是涉嫌不能尊重女性。不久之前，他就因多年前在个人博客上发表了性别歧视言论而受到审查。